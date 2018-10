Olvasói levelek, Antimagyarizmus :: 2018. október 24. 14:06 ::

Rákosi-címer október 23-án - Puskás-relikviaként árulják a magyarirtó zsidók jelképével ellátott pólókat

Olvasónk tájékoztatott az esetről:

Tisztelt Kurucok!

Egy jó ideje már külföldön élek, sajnos nagyon sok honfitársamhoz hasonlóan én is idegenbe kényszerültem kimenni dolgozni. És nem kalandvágyból hagytam el az országot... Azonban kint mindig azzal a gondolattal kelek, hogy egy napon végleg hazaköltözöm majd! Gyakran látogatok haza, amolyan kettős életet élek jelenleg.

A véletlen most úgy hozta, hogy az itthon töltött szabadságom október 23-án ért véget, és aznap ma visszautaztam Angliába. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren (Ferihegy 2) a gép indulására várva viszont arra lettem figyelmes az egyik ajándékboltban, hogy egy rákosista címerrel ellátott póló van a polcon, amit árulnak! Rajta a betiltott vörös csillaggal!

Megdöbbentem, hiszen ez egyértelműen önkényuralmi jelképnek minősül, amit a törvény tilt! Az ajándékbolt pénzt csinál olyan póló árusításából, amin az önkényuralmi jelkép szerepel! Mindezzel nekem éppen tegnap, az 56-os októberi szabadságharc évfordulóján kellett szembesülnöm, ami sokkolt és mélységesen fel is háborított! Pontosan ez a címer volt az, amit a magyar forradalmárok kivágtak a nemzeti zászlónkból és így lett a lyukas lobogó a forradalom jelképe!

Miközben a NER rendszere annyira hangoztatja, hogy mennyire nemzeti és a kormányzat krokodilkönnyeket hullat 1956 évfordulóján, minden hazánkat elhagyó turista és idegenbe szakadt (akár 56-os magyar) azzal szembesül, hogy a polcokon vörös csillagos, rákosista címeres pólót lehet kapni Magyarországon! Szégyen és gyalázat, nem mellesleg még törvényellenes is!

A gépemmel egy időben Tel-Avivba is indult egy járat. Elképzeltem, mi lenne, ha ugyanebben az ajándékboltban nyilaskeresztes címerrel ellátott ajándékpólókat is árulnának... Vajon azt is lehetne? Erősen kétlem! New Yorkig hallatszana az ajvék! Hát csak minket, magyarokat lehet megalázni?!

A helyszínen feljelentést szándékoztam tenni, de azt azzal utasították el rendőreink, hogy lekésném a gépet! Inkább e-mailben tegyem meg a feljelentést, mert úgy is lehet! Hát akkor úgy lesz. E-mail címet azért kaptam (a Repülőtéri Rendőri Igazgatóságét). Arra a kérésemre pedig, hogy vetessék be ezeket a pólókat a polcról, azt a választ kaptam, hogy ők "önkényesen" nem vehetik be azokat. Tegyem meg a feljelentésemet, és majd akkor beveszik...

Vicc ez az ország, de inkább elszomorító, így '56 62. évfordulóján... Először nektek írtam, most megírom a feljelentést is. Képeket mellékelek.

Egy magyar hazafi