Magyar szerző és magyar zászló vonzotta az ünneplő bocskorosokat színházba Sepsiszentgyörgyön

A sepsiszentgyörgyi Andrei Muresanu Színház vezetőinek ki kellett hívniuk a csendőrséget szombat este a centenáriumi előadásuk bemutatója ellen tiltakozó román nacionalista csoport eltávolítására – közölte az Agerpres hírügynökség.



Székelyföld egyedüli román nyelvű színháza a román kulturális minisztérium támogatásával Székely Csaba Nu chiar 1918 (Nem kimondottan 1918) című darabjának az ősbemutatójával készült megünnepelni a román centenáriumot.

A bemutató előtt azonban román népviseletbe öltözött, román nemzeti zászlókat lengető tiltakozók csoportja szállta meg a színház előcsarnokát, ahol hazafias énekeket énekeltek, és a színházat bíráló rigmusokat skandáltak.



A megmozdulás szószólója kifogásolta, hogy a román történelmet megszentségtelenítik "a románok hazájában" - írja a Maszol

A csoport szószólója, Mihai Tirnoveanu, a brassói Calea Neamului (Nemzet útja) egyesület vezetője a helyszínre hívott csendőröknek elmondta: Székelyudvarhelyen ünnepelték a nagy román egyesülés centenáriumát, és azért kanyarodtak Sepsiszentgyörgy felé, hogy kifejezzék nemtetszésüket a centenáriumi előadás miatt.

A tiltakozók sérelmezték, hogy a centenárium alkalmából a sepsiszentgyörgyi színház magyar szerző darabját mutatja be, és azt is, hogy az előadás plakátján magyar zászló színei is láthatók.

A bemutatóra érkező nézők a színház hátsó bejáratán tudtak bejutni az előadásra, melyet a színház végül zavartalanul megtarthatott. A tiltakozók a csendőrök megérkezése után békésen távoztak az épületből.

Anna Maria Popa, az Andrei Muresanu Színház igazgatója nem tartotta helyénvalónak, hogy olyanok tiltakoznak, akik nem ismerik az előadást. „Félrevezették, manipulálták őket” – jelentette ki az igazgató, aki nyomatékosította: semmi sértő dolog nincsen az előadásban. Hozzátette: az előadást megelőző lejárató kampány során arra is késznek mutatkozott, hogy átadja a szövegkönyvet, sőt nyilvános felolvasópróbát is tartottak, hogy bárki meggyőződhessen róla: nincs ok az aggodalomra.

A centenáriumi előadásra korábban a magyar feliratok és szimbólumok elleni pereskedéseiről ismert Dan Tanasa, az Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) elnöke hívta fel a figyelmet a személyes blogján, úgy vélte ugyanis, hogy az előadás kigúnyolja a román nemzeti ünnepet.

Bár az előadás a centenárium égisze alatt jött létre, kivitelezését pedig a Kulturális és Nemzeti Identitás Minisztérium is támogatta, a magyargyűlölő Tanasa tiltakozása miatt nem került fel az évforduló hivatalos ünnepségei közé a Kovászna Megyei Prefektusi Hivatal lajstromára.



Székely Csaba meglepetésekkel teli darabnak nevezte a művét, mely könnyű komédiának tűnik, de a dolgok sötét oldalát is megmutatja: a korrupcióról, a zsarolásról, és egy rendszert alkotó nem tiszta viszonyokról is szól.

„Azt mutatja meg, hogy mit valósítottunk meg az 1918-as ideálokból, hogyan érezzük magunkat ebben az országban száz évvel a nagy egyesülés után. Tulajdonképpen a pénz, a boldogság és a hazafiság viszonyát mutatja meg a mai Romániában” – idézte a szerzőt az ADEC tiltakozó közleménye.

Anna Maria Popa színházigazgató korábban Dan Tanasa kérdéseire válaszolva elmondta: az előadás tulajdonképpen színház a színházban, egy falusi közösség arra irányuló kísérletét tárja a nézők elé, hogy a nagy egyesülésről szóló színdarabot mutassanak be.

