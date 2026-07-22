Külföld :: 2026. július 22. 07:34 ::

Tovább terjedt az erdőtűz Franciaország délkeleti részén, 2300 háztartás maradt áram nélkül

Franciaország délkeleti részén tovább terjedt az erdőtűz, mintegy 400 embert menekítettek ki, a lángok 1700 hektárnyi területet emésztettek fel, 2300 háztartás maradt áram nélkül - közölték szerdán a hatóságok.

Az elmúlt hetekben a tűzoltók naponta szembesültek tűzesetekkel az egész országban. A visszatérő hőhullámok és a súlyos aszály miatt a 2026-os tűzszezon a szokásosnál korábban kezdődött.

Az év eleje óta mintegy 40 ezer hektár égett le, ami "sokkal több, mint amennyi tavaly összesen lángra kapott" - jelentette ki Laurent Nunez belügyminiszter.

Az európai EFFIS rendszer műholdas adatai azt is mutatják, hogy a mérések 20 éves története során még soha nem égett le ennyi terület Franciaországban július közepéig.

A délkeleti Var megyében kedd estére a tűz már 1700 hektárt emésztett fel. Azóta tovább terjedt, és három települést fenyeget - részletezte a prefektúra szerdán hajnalban kiadott közleményében, amely szerint több mint 2300 háztartás maradt áram nélkül.

A tűzoltáshoz 900 tűzoltót és 350 járművet mozgósítottak, az ország különböző régióiból érkező erősítéssel. Az oltáshoz repülőgépeket is bevetettek.

Az előző napon a szél csillapodása ellenére a tűz újra fellobbant, ami váratlanul érte a tűzoltókat. A rossz látási viszonyok miatt éjszakára szünetet kellett tartaniuk.

(MTI)