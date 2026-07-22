Tűz ütött ki a dél-oroszországi Krasznodari területen lévő Armavir olajbázisán ukrán dróntámadás következtében - közölte szerdán a város önkormányzata a Max üzenetküldő alkalmazáson.
A tájékoztatás szerint a létesítményt több mint 16 pilóta nélküli repülőszerkezet támadta, és a lángok mintegy 800 négyzetméteren terjedtek el. A helyszínen tűzoltók dolgoznak.
Tatyjana Kim, a Wildberries webáruház alapítója a Telegramon közölte, hogy újabb csapások érték a cég raktárait, ezúttal Krasznodarban és a Sztavropoli területen lévő Nyevinnomisszkben. Az első helyszínen három, a másodikon két civil sebesült meg.
(MTI)