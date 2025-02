Elcsatolt részek, Háború :: 2025. február 4. 09:42 ::

Halálra vertek egy ukrajnai tolvajt Pozsonyban - a kijevi külügy etnikai gyűlöletet kiált

Halálra vertek egy hajléktalan ukrán állampolgárt Pozsonyban – jelentette február 3-án az Aktuality szlovák média. Az ukrán férfit január 30-án találták meg a pozsonyi Nivy bevásárlóközpont előtt, súlyos fej- és testsérülésekkel. Bár kórházba vitték az áldozatot, másnap a sérülések súlyossága miatt meghalt.



Fotó: TASR

A férfit korábban rajtakapták, hogy a Nivyben található New Yorker ruházati üzletből lopott, majd később a bevásárlóközpont egyik hátsó helyiségébe vitték, amely a térfigyelő kamerák felvételein is látható volt. A szlovák rendőrség több verziót is vizsgál az ukrán állampolgárságú férfi halálának körülményeiről.

A helyi bűnüldöző szervek nem zárták ki annak lehetőségét, hogy a férfit a rendőrök és a magánbiztonságiak verték halálra. A férfit ellátó mentős is a lehetséges verésre utalt az áldozat sérüléseinek okaként.

Az ukrán nagykövetség felvette a kapcsolatot a szlovák rendőrséggel és a szlovák ombudsmannal. „Megdöbbentő egy ukrán állampolgár tragikus halála Pozsonyban. Nem zárhatjuk ki az etnikai gyűlöletet mint a bűncselekmény egyik okát” – fogalmazott Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter.

„Pártatlan vizsgálatot és felelősségre vonást követelünk” – tette hozzá a tárcavezető a The Kyiv Independent ukrán hírportál beszámolója szerint.

(Index nyomán)