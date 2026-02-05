Elcsatolt részek :: 2026. február 5. 15:15 ::

Akaratlan roamingra figyelmeztető táblákat szereltek fel a románok Temes vármegye szerb határhoz közeli térségében

Egy új figyelmeztető tábla jelent meg a romániai közutakon, amely az akaratlan roaming veszélyére hívja fel a szerb határ térségében autózók figyelmét - közölte csütörtökön az Adevarul hírportál.

A határ térségében közlekedő autósok telefonja ugyanis automatikusan átállhat egy adott ponton jobb lefedettséggel rendelkező szerbiai mobilszolgáltató hálózatára, ami - főleg a mobil internet használata esetén - jelentős többletköltséget eredményezhet, anélkül, hogy az illető elhagyná Románia területét. A táblák arra hívják fel a sofőrök figyelmét, hogy ellenőrizzék telefonjuk roaming- és adatbeállításait - írta a hírportál.

Az Arad, Temes, Krassó-Szörény és Hunyad megyei főutakért és autópályákért felelős temesvári regionális közútkezelő most a szerb határ térségében lévő Temes megyei Csanád és Nagyszentmiklós, Ermény, Lacunás, Zsombolya, Gyertyámos, Jánosföld, Fény, Kunszőllős, Óbesenyő és Óbéba településeken átvezető főutakat látta el figyelmeztető táblákkal. A szerb-román államhatár Krassó-Szörény megyei szakaszán már tavaly kihelyezték az akaratlan roamingra figyelmeztető táblákat.

A romániai közútkezelőket egy 2023-ban kihirdetett jogszabály kötelezi arra, hogy figyelmeztető táblákat helyezzenek ki azon települések bejáratánál, ahol a mobiltelefonok átválthatnak egy szomszédos ország szolgáltatójának a hálózatára.

Az elektronikus távközlésről szóló törvényt módosító rendelet azt is előírja, hogy az országos távközlési hatóságnak legalább háromévente - lefedettségi mérések vagy szimulációk alapján - közzé kell tennie azoknak a határ menti településeknek a listáját, ahol fennáll a lehetősége, hogy a telefon átvált a szomszédos országbeli szolgáltatóra.

(MTI nyomán)