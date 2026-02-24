Elcsatolt részek, Antimagyarizmus :: 2026. február 24. 15:02 ::

Trianon-per Felvidéken: hét magyar ül a vádlottak padján, két volt iskolaigazgató is van köztük

Nem mindennapi tárgyalás kezdődött múlt pénteken és folytatódott hétfőn reggel a besztercebányai Specializált Büntetőbíróságon. A tárgyalás témája a dunaszerdahelyi Trianon-emlékmű, amelyet 2020-ban állított a Kondé Miklós Polgári Társulás nevű helyi szervezet, írja a Napunk című felvidéki portál.



Fotó: N / Tomás Benedikovic

A nemzeti összetartozás emlékműve névre keresztelt országzászló-emlékmű miatt Patrik Dubovsky történész, illetve a Szlovák Értelmiségiek Társulása nevű nacionalista szervezet tett feljelentést, több mint négyéves nyomozás után pedig a rendőrség 2025-ben vádemelési javaslatot tett. Az ügy mostanra bírósági szakaszba jutott, hétfő reggel a tanúkat hallgatták meg. A vádlottakat "szélsőséges bűncselekmények elkövetésével" vádolják.

A hét vádlott pénteken ült először a vádlottak padjára. A vád ellenük "szélsőséges eszméket" propagáló anyagok előállítása a Büntető törvénykönyv 422a paragrafusa alapján, összefüggésben a 129. paragrafus (3) bekezdésével, ami a szélsőséges csoportokat határozza meg. Utóbbi szerint szélsőséges csoportnak minősül a legalább három személy által szélsőséges bűncselekmény elkövetésének céljából létrehozott bűnszövetség.

Alapesetben ez a bűncselekmény háromtól hat évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető, de ha szélsőséges csoport tagjaként követik el – ami jelen esetben is így van a vád szerint –, akkor négytől nyolc évig terjed a büntetés.

A vádlottak a dunaszerdahelyi közéletben ismert helyi értelmiségiek: Ibolya Olivér (ismert pedagógus, 2024-ig a dunaszerdahelyi Kodály Zoltán Alapiskola igazgatója) Hencze Attila, Csörgei László, Kiss András, Patassy Sándor (a dunaszerdahelyi Csaplár Benedek VMK PR-menedzsere), Zalaba Zoltán (a városháza építési osztályának vezetője), valamint Zirig Ferenc (a dunaszerdahelyi Vámbéry Gimnázium volt igazgatója).

Az emlékművet 2020. november 12-én leplezték le – 1939-ben ugyanezen a napon, egy évvel a Felvidék déli részét Magyarországnak visszajuttató bécsi döntés után adtak át a városban egy hasonló emlékművet, amely a két világháború közötti ereklyés országzászlók mintájára készült. A 2020-as emlékmű is az országzászlók mintájára készült, amelyek a két világháború között irredenta jelképnek számítottak. Az elmúlt években a dunaszerdahelyi mellett Gombaszögön is emeltek hasonló emlékművet, abban az ügyben egyelőre nem indult eljárás.

"Döbbenetesnek tartom, hogy idáig jutott az ügy" – mondta a Napunknak a hétfői tárgyalás előtt az egyik vádlott, Ibolya Olivér tanár, volt iskolaigazgató, aki megjegyezte, hogy bízik az igazságszolgáltatásban.

A tárgyaláson tanúként meghallgatták Karaffa Attila dunaszerdahelyi alpolgármestert, aki elmondta, hogy a helyi lakosok legfeljebb akkor panaszkodtak az emlékműre, amikor nem volt lenyírva körülötte a fű.

A szürreálisnak tűnő tárgyaláson még Orbán Viktor miniszterelnök hétvégi DPK-rendezvényén készült képek is előkerültek a tudósítás szerint, azzal kapcsolatban, hogy ott hogyan álltak a nemzeti színek a zászlókon.

A per újabb tárgyalási napokkal fog folytatódni.

(Napunk - 24 nyomán)