Elcsatolt részek, Háború :: 2026. április 11. 16:01 ::

Újabb három magyar áldozata van az ukrajnai háborúnak

Újabb három magyar áldozata van az ukrajnai háborúnak - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető kiemelte, hogy Ukrajnában immár több mint négy éve zajlik egy "teljesen értelmetlen és reménytelen háború".

"Ebben a háborúban immár sajnos több mint száz magyar ember halt meg. Tegnap erősítették meg, hogy újabb három magyar áldozata van a háborúnak. Három técsői járásból származó fiatalember. Közülük ketten nősek és családosak voltak, őket a feleségük és két-két gyermekük most már hiába várja haza, és volt egy egyedülálló magyar áldozat is" - mondta.

"Ezzel összesen immáron sajnos 104 olyan magyar emberről tudunk, akik ebben a teljesen értelmetlen és reménytelen háborúban halt meg. Ebben a háborúban, amelyhez Magyarországnak az égegyadta világon semmi köze nincsen" - folytatta.

"Természetesen a három újabb magyar áldozat családjaival a külképviseleteink felvették a kapcsolatot és az ilyenkor szokásos támogatást ennek a három családnak is nyújtani fogjuk" - összegzett.

(MTI nyomán)