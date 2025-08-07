2025. augusztus 7., csütörtök, Ajándok, Ibolya napja van.
Friss hírek
20:38
Putyin fogadta az indiai kormányfő nemzetbiztonsági tanácsadóját
20:16
Az American Airlines újraindítja Budapest-Philadelphia járatát
20:01
Toroczkai: így építjük a magyar jövőt, jön a II. Hungulf
Expó!
19:25
Netanjahu bejelentette a Gázai övezet teljes megszállását, a fő érv: a Hamász "neonáci"
19:11
Spanyolország után Svájc is visszamondhatja F-35-megrendelését Trump vámjai miatt
18:23
Armani gyártó, bitch from Milano - "középosztályosodás" cigány módra Orbán Viktor
szerint
18:11
15 évre kitiltottak egy brit jobboldali aktivistát a schengeni övezet összes államából, mert veszélyt jelent "Európa alapértékeire"
17:54
Állítólag kiszivárogtak Trump Putyinnak küldött javaslatai - csak tűzszünet, nem béke?
17:23
Az izraeli hatóságok kitiltották a jeruzsálemi főmuftit az Al-Aksza mecsetből
17:12
Ukrajnai védelmi miniszter: testkamerát kell viselniük a hadkiegészítőknek
16:26
Amikor még egy uniós biztos is ezerszer bátrabb az Orbán-kormánynál: "az izraeli műveletek nagyon hasonlítanak a népirtásra"
16:08
Már a jövő héten találkozhat Trump Putyinnal, Zelenszkijnek egyelőre esélye sincs
rá
15:43
A hétvégére visszatér a kánikula
15:20
Ilyen volt a Pajtárs Gyermekmozgalom nyári tábora
2025-ben
14:58
Az amerikai-európai vámmegállapodás életbe léptetését sürgeti a német autóipar
14:11
"A népirtás légitársasága" - festékkel öntötték le az izraeli El Al párizsi
irodáját
13:31
Újabb állítólagos közvélemény-kutatási adatokat tett közzé egy fideszes lap
13:16
Újabb bizonyítékok: a román hatóságok 18 éven keresztül semmit sem tettek azért, hogy megakadályozzák a parajdi katasztrófát
13:03
Feszültséget okozott a román koalíciós pártok között a "vadállat" Iliescu állami
temetése
12:58
Gázolt a vonat Herceghalomnál
12:32
A saját korábbi tiltása ellenére most már "teljesen nyilvánvaló prioritás" lenne Zelenszkijnek a találkozó Putyinnal
12:08
Németország meghosszabbítja a határellenőrzést, és, bátortalanul bár, de már deportálgatnak is
11:41
GVH: az Airbnb megtévesztheti a magyar felhasználókat
11:10
Visszatért hivatalába a marosvásárhelyi polgármester
10:36
Több mint száz drónnal támadta Ukrajnát az orosz hadsereg
Meghalt
Szamos Miklós, pár órával azután, hogy bezáratták a cukrászdáját
Orosz
főtárgyaló: Kijev nem hajlandó visszafogadni ezer hadifoglyot
Trump
büntetővámot vezet be Indiával szemben az orosz kőolaj miatt
"A
népirtás légitársasága" - festékkel öntötték le az izraeli El Al párizsi
irodáját
Szlovénia
betiltotta a megszállt palesztin területeken előállított termékek importját
Trump
száz százalékos vámot vetne ki a chipekre és félvezetőkre
Újabb
állítólagos közvélemény-kutatási adatokat tett közzé egy fideszes lap
Toroczkai: így építjük a magyar jövőt, jön a II. Hungulf Expó!
Bővebb információ és jelentkezés a II. Hungulf Expóra:
www.hungulf.com
