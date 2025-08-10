Videók :: 2025. augusztus 10. 18:28 ::

Bűnvadászok: az élőskődő rokon pofátlanul kihasználta az idős hölgyet

A Bűnvadászok vezetőjét Gyenese Lászlóné, Judit néni kereste fel. Egy éve jószívűen beengedte unokahúgát a lakásába, aki aztán gusztustalan módon visszaélt ezzel a helyzettel. Még az elején megállapodtak, hogy három hónapig, ameddig rendezi a dolgait, ott lakhat nála.

Az idős hölgy csak annyit kért, hogy a közös rezsihez járuljon hozzá. A nő a lakás nappali szobáját elfoglalta, s az első hónapok után immár megtagadva a rezsi ráeső részének befizetését, egyre inkább élősködni kezdett a nyugdíjas asszonyon. Ráadásul ahhoz, hogy Judit néni megszüntethesse ezt a furcsa lakáshasználói „jogviszonyt”, meg kellene várnia a jogerős bírósági végzést, amelynek kiállítása – a tapasztalatok szerint – két vagy három évig is elhúzódik.

A kihasznált és semmibe vett idős asszony - látva a rendőrség tehetetlenségét - végső elkeseredésében a Bűnvadászokhoz fordult.