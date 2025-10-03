Videók :: 2025. október 3. 16:17 ::

A Fidesz által legtöbbször megbírságolt képviselő

Bár a DK külön panaszt nyújtott be plenáris megtárgyalásra, hogy szerintük egyszer jogtalanul vonták meg a szót képviselőjüktől, de a büntetéseket ők is gyakran megszavazzák nagykoalíciós jelleggel, ha pl. Novák Elődről van szó, akit Kövér László javaslatára a jelenlegi képviselők közül a legtöbbször büntettek meg (5 alkalommal, őt egyedüli képviselőként L. Simon László javaslatára bizottsági felszólalásért is).

A Mi Hazánk az egyetlen párt, mely soha nem szavazza meg a bírságokat, ahogy a mentelmi jog megőrzését sem, ugyanúgy elvi alapon (bíróság előtt feleljen minden képviselő a tetteiért), míg az összes többi párt egyezkedik, hogy kiről-miről van szó - szögezik le.