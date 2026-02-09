2026. február 9., hétfő, Abigél, Hanga napja van.
Friss hírek
14:50
Reformpárti politikusokat tartóztattak le Iránban
14:27
Pár órával szabadulása után ismét őrizetbe került egy ellenzéki politikus Venezuelában
14:03
Az EU szerint a Meta uniós szabályt sért azzal, hogy akadályozza más mesterségesintelligencia-szolgáltatók hozzáférését a WhatsApphoz
13:29
Egy gödöllői asszony csőbe húzta az ukrajnai telefonos csalókat - 17,5 millióval akarták
lehúzni
12:38
Irakban kivégezték Szaddám Huszein egyik magas rangú katonatisztjét
12:09
Dúró Dóra és Apáti István a Bűnvadászokkal lezárta az embereket szándékosan mérgező gödi
akkumulátorgyárat
12:02
Nem lesz itt bábkormány - vonta le a következtetést Orbán, csakhogy a korábbi párttársai nem is indultak
Balmazújvárosban
11:56
Musk előbb a Holdon, majd a Marson hozna létre "városokat"
11:11
Hiánypótló előadás a kitörésről a Fekete István Szabadegyetemen február
11-én
10:38
14 éves cigánylánnyal végzett "szexuális cselekményt" egy miskolci
10:07
Magyar Péter megint a Mi Hazánk programjával kampányol
09:40
A japán ellenzék vezetői lemondanak tisztségükről a választási vereség miatt
09:17
Több mint 119 milliárd forint közpénzt tapsolt el 2011 óta a kormány a "nemzeti" konzultációkra
09:08
Telex: a kormányban tudtak róla, hogy súlyosan mérgező a gödi Samsung gyár, mégsem záratták be
08:56
Madarat tolláról, CPAC-et előadójáról: zsidó tömeggyilkost fog magasztalni a kóserjobboldal Budapesten
08:13
NAV: súlycsökkentőként hirdetett termékeket vontak ki a forgalomból
07:37
Történelmi győzelmet aratott a japán kormánypárt az előrehozott választáson
07:28
Újabb kompromittált alakok hullanak ki az Epstein-ügy miatt
07:04
Az állampolgárság ellenőrzésének szigorításáról szóló választási szabályok elfogadására szólította fel Trump a republikánusokat
06:50
Változékony, az átlagosnál melegebb idő várható a héten is
06:34
Huszonöt határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén
23:34
Ülj le! - Heti progresszió (CCCXXI.
rész)
23:20
Gyerekcsíny okozott rögtönzött holokausztot egy izraeli Wizzair-járaton
22:11
70 millió dollárért kelt el az AI.com - minden idők legdrágább domainje lett
21:30
Többen életüket vesztették Libanonban egy házomlásban
24 óra legolvasottabbjai
Gyerekcsíny
okozott rögtönzött holokausztot egy izraeli Wizzair-járaton
Dúró
Dóra és Apáti István a Bűnvadászokkal lezárta az embereket szándékosan mérgező gödi
akkumulátorgyárat
14
éves cigánylánnyal végzett "szexuális cselekményt" egy miskolci
Több
millió dollár váltságdíjat követelnek egy ismert amerikai műsorvezető édesanyjának elrablói
Újabb
kompromittált alakok hullanak ki az Epstein-ügy miatt
Rosszul
hűtött szív miatt hiúsult meg egy kétéves kisfiú szívátültetése Olaszországban
Ukrajna
szankciókat vezet be az orosz drónok és rakéták alkatrészeinek egyes gyártói ellen
2026. február 9. 12:09
Dúró Dóra és Apáti István a Bűnvadászokkal lezárta az embereket szándékosan mérgező gödi akkumulátorgyárat
Korábban írtuk:
Telex: a kormányban tudtak róla, hogy súlyosan mérgező a gödi Samsung gyár, mégsem záratták be
Szólj hozzá!
Árfolyamok
EUR
377,40 Ft
USD
319,15 Ft
GBP
434,30 Ft
CHF
411,33 Ft
CAD
233,65 Ft
Utoljára frissítve: 2026. 02. 09. 14:33:33
