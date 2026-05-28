Anyaország :: 2026. május 28. 20:45 ::

Négy férfi támadt egymásra szúró-vágó eszközökkel Csepelen

Életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt indított nyomozást a rendőrség, miután négy férfi összeverekedett különböző szúró-vágó eszközökkel felszerelkezve Csepelen csütörtökön délután. A helyszínről rendőri kísérettel szállították kórházba a résztvevőket.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) csütörtökön a Police.hu oldalon közölte, hogy késő délután érkezett a bejelentés, miszerint a Budapesten, a XXI. kerületben a Kossuth Lajos utcán négy férfi összeverekedett különböző szúró-vágó eszközökkel, és egy gumilövedékes fegyverrel is leadtak több lövést.

A helyszínre több rendőri egység érkezett, majd rendőri kísérettel négy férfit kórházba szállítottak.

Az adatgyűjtés, a helyszíni szemle lefolytatása, valamint a körülmények tisztázása folyamatban van, a BRFK életveszélyt okozó testi sértés gyanúja miatt indított nyomozást - olvasható a közleményben.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője az MTI érdeklődésére azt közölte, hogy az eset során ketten súlyosan, ketten pedig könnyebben sérültek meg.