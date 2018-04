Külföld :: 2018. április 25. 21:10 ::

Zeman bejelentette: Csehország is áthelyezi nagykövetségét Tel-Avivból Jeruzsálembe

A prágai várban ma este Milos Zeman cseh elnök fogadást adott Izrael függetlenségi napjának tiszteletére. A cseh elnök a fogadáson mondott beszédében bejelentette, hogy hazája áthelyezi nagykövetését Tel-Avivból Jeruzsálembe. Zeman szükségesnek tartotta kihangsúlyozni: Prága nem Donald Trumpot követi a nagykövetség átköltöztetésével, mert ő már évekkel ezelőtt kezdeményezte az áthelyezést. A cseh elnök azt is elmondta, hogy Binjámin Netanjáhu már korábban fölajánlotta jeruzsálemi házát a cseh nagykövetség céljaira – írja izraeli globes.co,il hírportál.



Milos Zeman és Binjámin Netanjáhu 2017 decemberében (fotó: Kobi Gidon)

Milos Zeman cseh elnök ma este Prágában bejelentette, hogy hazája áthelyezi nagykövetségét Tel-Avivból Jeruzsálembe. A nemrégen megválasztott cseh elnök az izraeli függetlenségi nap alkalmából Prágában tartott fogadáson tartott beszédében örvendeztette meg a zsidókat azzal a bejelentéssel, hogy országa három lépésben helyezi át a nagykövetségét a vitatott státuszú Jeruzsálembe. Zeman szerint első lépésként májusban Csehország tiszteletbeli konzulátust nyit Jeruzsálemben, míg a második lépésben áthelyezik a cseh kulturális, turisztikai és befektetési intézeteket, majd végül magát a nagykövetséget is áttelepítik.



Zeman Jeruzsálem óvárosában

„Már négy esztendővel ezelőtt javasoltam nagykövetségünk áthelyezését Jeruzsálembe, éppen ezért elutasítom azt a vádat, miszerint mi az amerikai elnök példáját követnénk. Az Amerikai Egyesült Államok másolta le a mi példánkat”, jelentette ki az elszlávosodott Milos Zeman, majd a hatás kedvéért hozzáfűzte: „Aki bírálja a mostani lépésünket, az egyszerűen gyáva.”

A cseh elnök ezután azt is elmondta: Binjámin Netanjáhu izraeli miniszterelnök egyszer azt mondta neki, hogy ha Csehország átköltözteti a nagykövetségét Jeruzsálembe, erre a célra a saját házát is hajlandó fölajánlani. „Remélem, hogy az izraeli miniszterelnök most beváltja a korábbi ígéretét”, mondta Zeman a prágai várban megtartott fogadáson.

H. J. – Kuruc.info