Arra tanított minket, hogy hűséggel, bátorsággal és egyetemes szeretettel éljük meg az evangélium értékeit, különösen a legszegényebbek és a legelesettebbek javára Mérhetetlen hálával az Úr Jézus igaz tanítványaként mutatott példájáért Ferenc pápa lelkét az Egyetlen és Háromságos Isten végtelen irgalmas szeretetének ajánljuk – fogalmazott a bíboros.

Jorge Mario Bergoglio 1936. december 17-én született Buenos Airesben. Édesapja maga is bevándorló volt, menekült, aki Olaszországból költözött Argentínába, és a vasútnál dolgozó könyvelőként gondoskodott családjáról, Jorgeról és négy testvéréről. A gyermekek édesanyja, Regina Sivori szintén olasz származású volt.

Magyarországon először 2021. szeptember 12-én járt, amikor az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus zárómiséjét mutatta be Budapesten. Pontifikátusa alatt ez volt az egyetlen Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus, amelyen személyesen részt vett. Már ekkor ígéretet tett, hogy amikor lehetősége lesz rá, visszatér hazánkba egy hivatalos apostoli látogatás keretében.

A sokat betegeskedő katolikus egyházfő készült a halálra, és ebben is külön utakon járt. Lemondott arról az évszázados gyakorlatról, amely szerint a néhai pápát három, egymásba nyíló, ciprusból, ólomból és tölgyfából készült koporsóban temetik el. A Vatikán 2024-es közlése szerint az egyházfő úgy döntött, hogy egy egyszerű, cinkkel bélelt fakoporsóban szeretne végső nyughelyére kerülni. Azt is bejelentette, hogy több mint egy évszázad után ő lesz az első pápa, akit a Vatikánon kívül temetnek el: a Szent Péter-bazilika helyett a római Santa Maria Maggiore-bazilikában helyezik majd végső nyugalomra – ott, ahol egyházfő minden külföldi útja előtt imádkozott – írja az Index.

Ferenc pápa 2025. február 14-én került kórházba, és pár nappal később kiderült, hogy súlyos, tüdőgyulladással kezelik, ami különösen veszélyes az az ő esetében, mivel fiatal korában a jobb tüdőlebenyének egy részét eltávolították. A Politico szerint a kórházba kerülése előtt a pápa egy bizalmasának már arról beszélt, hogy ezúttal nem éli túl a betegséget, intézkedései pedig arra utaltak, hogy már a reformjaival elért eredményeit próbálta védelmezni.

A Szentatya nagy tiszteletben állt életében, főleg az intellektualitása és a közvetlensége miatt, ezen pedig az egyház számára kényelmetlen ügyek sem tudtak változtatni lényegesen. Köszönhető volt mindez annak is, hogy regnálása idején több alkalommal is kijelentette, hogy ezeket a problémákat nem szabad eltussolni. Szorgalmazta a párbeszédet a más vallásúak felé, különösen az iszlám felé nyitott, többször is gesztusokat tett a vallás követőinek. A Korán például a béke könyvének nevezte, arab országba is ellátogatott, valamint fontos vallási vezetőkkel is találkozott – írja a Portfolio.