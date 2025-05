Külföld :: 2025. május 12. 17:44 ::

Meloni tovább színesíti Olaszországot: még több bangladesit importálnak

A kóserkonzervatív Giorgia Meloni vezette kormány pontosan úgy áll a migrációhoz, mint Orbán Viktorék: az illegális migráció ellen úgy-ahogy fellépnek - leginkább szavakkal -, de a legális bevándorlás, a munkástoborzás már mind a kettejüknek ínyére van, ha pénzt hoz a konyhára.

2025. május 6-án Banglades és Olaszország egyetértési megállapodást írt alá, amelynek célja a szabályos és biztonságos migráció előmozdítása, valamint az illegális migráció és az emberkereskedelem elleni küzdelem. A megállapodást Asif Nazrul, a Külföldön Élők Jóléti és Tengerentúli Foglalkoztatási Minisztériumának tanácsadója, valamint Matteo Piantedosi olasz belügyminiszter írta alá. A megállapodás egy olasz delegáció május 5-én kezdődött bangladesi látogatásának részeként született. A cél kettős: kielégíteni Olaszország munkaerőigényét, különösen a szezonális és nem szezonális ágazatokban, valamint biztonságos lehetőségeket teremteni a bangladesi munkavállalók számára - írja az InfoMigrants.



Olasz küldöttség látogatása Dakában május 5-én

Olaszország, amely az Európai Unió legnagyobb bangladesi közösségének ad otthont, nagyra értékeli ezeknek a munkavállalóknak az integrációját és dinamizmusát - hangzott el. Piantedosi kiemelte pozitív hozzájárulásukat az olasz társadalomhoz, valamint a veszélyes migráció csökkentése érdekében legális csatornák létrehozásának szükségességét, különösen a közép-mediterrán útvonalon keresztül, ahol várhatóan a legtöbb bangladesi érkezik 2025-ben (6500 érkező, vagyis a tengeri érkezők 42%-a februárban). A megállapodás egy közös munkacsoport létrehozását írja elő a legális migráció megszervezésére és a kizsákmányolás elleni küzdelemre.



Bangladesi migránsok nyilatkozták az InfoMigrantsnek 2022-ben, hogy otthon érzik magukat Szicíliában. Sokan közülük már évek óta Európában élnek, természetesen nem akarnak hazamenni

Bangladesi oldalon Asif Nazrul kiemelte a szervezett migrációs útvonalak fontosságát a munkavállalók biztonságának és méltóságának garantálása érdekében. Banglades együttműködést javasol a szakképzés terén, beleértve a nyelvtanfolyamokat és a műszaki készségeket, hogy jobban felkészítse polgárait az európai piacokra. A BRAC (Bangladesi Rehabilitációs Segítségnyújtó Bizottság) nem kormányzati szervezet képviselője, Shariful Hasan támogatja ezt a megállapodást, hangsúlyozva, hogy az a szabálytalan migráció elleni küzdelemhez szükséges legális csatornákra vonatkozik. Hangsúlyozza a vízumkérelmek egyszerűsítésének és a műszaki képzés fejlesztésének fontosságát Bangladesben, ahol az oktatás továbbra is túlságosan a bizonyítványokra összpontosít, ami korlátozza a szakképzett munkaerő termelését.



Az olasz belügyminisztérium által készített kördiagram az Olaszországba érkezők jelenlegi megoszlását mutatja nemzetiségi csoportok szerint 2025 eleje óta. A diagramot 2025. május 6-án frissítették

A megállapodást lehetőségnek tekintik Banglades számára a munkaerő-export diverzifikálására, amely történelmileg az alacsony képzettséget igénylő munkahelyekre összpontosított, és Olaszország számára a munkaerőhiány kezelésére, különösen a mezőgazdaságban. Mindkét ország azonban kihívásokkal néz szembe, mint például az adminisztratív eljárások egyszerűsítése és a toborzási rendszerekben tapasztalható korrupció elleni küzdelem. Hasan szerint ez a partnerség a biztonságos és legális migráció globális modelljévé válhat. Végül, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök tervezett, 2025 szeptembere előtti bangladesi látogatása várhatóan megerősíti ezeket a kötelezettségvállalásokat a kereskedelemről és a beruházásokról szóló kibővített megbeszélésekkel.



Dakai életkép. Ez várhat hamarosan Rómára, Velencére, Firenzére és Milánóra is

Olaszországban 2004 óta hétszeresére nőtt a bangladesiek száma, ám ez még több is lehet, mert a legfrissebb statisztika 2023-as. Eszerint 174 ezer bangladesi állampolgár él a mediterrán országban. 2022-ben még "csak" 159 ezren voltak, így ezen tendencia alapján jelenleg akár 200 ezren is lehetnek. Fontos kiemelni, hogy ezen statisztika nem tartalmazza azokat, akik már olasz állampolgársággal is rendelkeznek. A Wikipédia egyébként már 2017-ben is 400 ezer bangladesiről számolt be Olaszország területén, ezzel az EU-ban itt találhatók a legtöbben. A kontinensen az Egyesült Királyság "büszkélkedhet" a legtöbb bangladesivel: 600-700 ezer között mozog a számuk.

Érdekességként meg lehet említeni, hogy 2023-ban az indiaiak 167 ezren, a pakisztániak pedig 148 ezren voltak.

Banglades lakossága jelenleg 174 millió fő. 2000 óta az ország lakossága 40 millió fővel emelkedett, a kivándorlást is figyelembe véve. Van tehát utánpótlás a sáskainportra vevő áruló politikusoknak...