Külföld :: 2025. július 23. 07:24 ::

Lemond az amerikai közszolgálati rádió hírigazgatója

A National Public Radio (NPR), az amerikai közszolgálati rádió hírigazgatója kedden bejelentette, hogy az év végén lemond.

Az NPR ügyvezető elnöke, Katherine Maher kedden az alkalmazottaknak küldött elektronikus levélében azt írta, hogy Edith Chapin hírigazgató két héttel a csatorna finanszírozásáról szóló kongresszusi szavazás előtt közölte vele, hogy távozni akar.

A kongresszus a múlt héten jóváhagyta a Közszolgálati Műsorszolgáltatási Testület (Corporation for Public Broadcasting, CPB) számára a következő két évre már elkülönített 1,1 milliárd dolláros támogatás megszüntetését. Az 1967-ben Lyndon Johnson elnök által létrehozott szervezet az NPR és a PBS országos rádió- és televízióállomások költségvetésének egy kisebb részét finanszírozza. Ezen felül pedig mintegy 1500 helyi rádió- és tévépartnerét is, amelyek New Yorktól Alaszkáig közvetítik tartalmuk egy részét.

Elektronikus levelében Katherine Maher méltatta Edith Chapin "rendíthetetlen jellembeli erejét". Idézett részleteket egy általa írt üzenetből, amelyben azt írta, hogy "szünetet akar tartani", de azt mondta, hogy "bízik az NPR szerkesztőségének erejében és integritásában".

(MTI)