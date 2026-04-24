Gulyás szerint a Tisza NER-hard lesz, nekik pedig korrupcióváddal bántották az áldott jó embereiket

A Medián választás utáni felmérése szerint a Tisza támogatottsága 66 százalékon áll, a Fideszé 25 százalékon, de van-e innen visszaút, tették fel a kérdést Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszternek a Mandiner Reakció című műsorában – írja a 24.



Gulyás úgy felelt:

választás után néhány héttel nem kell meglepődni, hogy van egy győzteshez húzás. Mindannyian látjuk azt, hogy egy 16 éves korszak zárul le, ahol a győztesek ünneplik, amire sokan vártak közülük. A kormánypártnak pedig az a legfontosabb feladata, hogy azt a struktúrát megtalálja, amiben ellenzéki pártként működni kíván.

Úgy ment oda a Bálnába a Fidesz eredményvárójába, hogy bármilyen szoros eredmény benne van, ami a valós végeredmény lett, az az ő elképzelései között nem szerepelt.

A vereség okaira felszínes válaszaik vannak, egyik oldalon 3,4 millió szavazat, a másik oldalon 2,5 millió szavazat, ami jelentős. Hogy ezt miért nem tudták mérni a kutatóik, arra nekik kell választ adni. Az ő megoldása az, hogy elment 600 ezer ember szavazni, aki korábban sosem volt.

Gulyás szerint a döntő az volt, hogy 16 év után a választópolgárok többsége arra jutott, hogy mindegy is, hogy ki jön, de változás kell.

A kampányban is többször is elmondta, hogy Magyar Péterrel kapcsolatban a magánéleti részt lezárta, az élet érdekes fordulatokat hordoz magában, az is egy ilyen, hogy aki az előző négy választáson a Fidesz győzelmének örült, most az ellenzék vezetőjeként örült megint. Korábban egyébként arról beszélt: nem fogja többet bolondnak nevezni Magyart, bár előtte egy nappal még azt mondta, hogy fenntartja az állítását.

Több mint 20 évvel ezelőttről ismeri Ruff Bálintot, aki a helyét veszi át a Tisza-kormányban, de az elmúlt 20 évben nem látta őt.

Amiket olvastam az elmúlt években, nyilvánvalóan egy más világ, mint az enyém, az egy balliberális világ. Egyet tudok a javára írni, hogy amikor több mint 20 évvel ezelőtt ismertem, a mi korosztályunkban, amikor majdnem mindenki fideszes volt, ő akkor is balliberális volt, tehát ebből a szempontból nem változott

– magyarázta.

De a parlamenti választások eredményeként van egy átadás-átvétel, nem választhatják meg az utódjukat, aki érkezik, annak kell átadni a minisztériumi munkát, a rátermettségét utána neki kell majd kormányon bizonyítania.

A vereség okairól szóló vitákból azt hiányolja, hogy a jobboldalnak, a Fidesz-KDNP-nek az elmúlt 16 év kormányzati teljesítményeit értékelni és érzékeltetni kell. Az elmúlt négy évben az változott, hogy eltelt még négy év, és 16 év pszichológiai határ a választók és választottak szempontjából. 2012 és 2022 között erős gazdasági növekedés volt, ami az utolsó három évben már nem volt igaz, amit a háborúval indokolt.

Természetesen különböző meggazdagodással, korrupcióval kapcsolatos vádak is szerepet játszottak. Én e tekintetben nem tartom korrektnek, hogy különösen a sajtóban és különösen az elmúlt hónapokban a legtisztességesebb embereket is értek ilyen vádakat. Elborzadva néztem, hogy Takács Péter minek volt kitéve, miközben mindenki pontosan tudhatja, hogy milyen jó egészségügyi szakember, de hogy egy teljesen tisztességes ember

– mondta.

A rendszerváltás szöveggel legfeljebb elnéző tud lenni, 2010-ben is kritikusan nézte, amikor a saját oldalukon ilyen felvetések hangoztak el. 1989-ig diktatúra volt, azóta szabadságban élünk, fogalmazott. „Ha valaki rendszert akar váltani, az a diktatúra irányába tér vissza.”

Az alakuló Tisza-kormány szerinte inkább egy NER-hard, mintsem egy NER-light. Az ellenzéknek viszont nem szabad, hogy egy ország ellenzéke legyen.

Zajlik a folyamat, hogy kik ülnek be listáról az Országgyűlésbe. Felajánlottam a miniszterelnöknek, hogy nem veszem fel a mandátumomat, de megkért, hogy ne tegyek így. Most alakul ki a frakció. A listán mandátumon szerzett képviselők többségét, mintegy felét cserélni fogjuk

– mondta, hozzátéve, hogy ez hétfőre ismert lesz.