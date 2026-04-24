2026. április 24. 21:07

Elmarasztalta a Duna Médiaszolgáltatót a választási kampánybeli címei miatt az NVB

A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. megsértette a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás választási alapelvét azzal, hogy a hirado.hu oldalán nem tette közzé a Kúria végzésének rendelkező részét arról, hogy saját szerkesztői véleményét kapcsolta egyes médiatartalmak címéhez, és a jogsértéssel érintett cikkeket továbbra is jogsértő címmel teszi közzé - állapította meg a Nemzeti Választási Bizottság pénteki, online ülésén.

Az NVB egyúttal elrendelte, hogy a Duna Médiaszolgáltató a határozat közlésétől számított három napon belül tegye közzé a hirado.hu főoldalán, a jogsértő közléshez hasonló módon az NVB határozatának első pontját.

Az NVB határozata nem jogerős, ellene három napon belül lehet bírósági felülvizsgálati kérelmet benyújtani.

Az ügy előzménye, hogy a Kúria megállapította: a hirado.hu oldalon a március 16-18. közötti időszakban a Duna Médiaszolgáltató saját szerkesztői véleményét kapcsolta egyes médiatartalmak címéhez. A Kúria eltiltotta a Duna MSZ-t a további jogsértéstől és bírságot szabott ki.

Az NVB egy másik ügyben eljárva megállapította, hogy a Duna MSZ nem tette közzé a bírósági végzés rendelkező részét a jogsértésről a hirado.hu főoldalán, és a jogsértéssel érintett cikkek továbbra is jogsértő címmel voltak elérhetőek. A Kúria helybenhagyta az NVB határozatát.

Az NVB-nél most egy magánszemély kifogásolta, hogy a Duna Médiaszolgáltató továbbra sem hajtotta végre a Kúria végzésének jogsértést megállapító részét, annak ellenére sem, hogy a Kúria egy másik végzésében megállapította a mulasztását. A beadványozó szerint a jogerős hatósági és bírósági döntések végrehajtása a jogállamiság alapvető követelménye, ez a mulasztás pedig kizárja a jóhiszemű joggyakorlást.

Az NVB pénteki ülésén egyhangúlag úgy döntött, a kifogás alapos. Határozatában hivatkozott arra, hogy a választási alapelveket a választás jogerős eredményének megszületéséig be kell tartani, az országgyűlési képviselő választási eljárása pedig még tart, a választás eredménye még nem emelkedett jogerőre.

Az NVB hivatkozott a Kúria egyik végzésére, amely szerint a választási ügyben hozott jogerős bírósági határozat végrehajtásának elmulasztása sérti a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét és a jogszabálysértés szándékos elkövetésének megállapítását önmagában megalapozza, ha a jogsértőnek minősített tartalmat a jogszabálysértéstől való eltiltás ellenére továbbra is változatlanul elérhetővé teszik.

Az NVB ez alapján megállapította a Duna MSZ jogsértését, ugyanakkor - mivel bírság kiszabására csak a választási kampánnyal összefüggésben elkövetett jogsértés esetén van lehetőség - bírság kiszabását mellőzte.

(MTI)