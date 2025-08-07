Az amerikai-szerb kétoldalú kapcsolatok erősítéséről tárgyalt szerdán Washingtonban Marco Rubio amerikai és Marko Gyurics szerb külügyminiszter – közölte az amerikai külügyminisztérium.
Marco Rubio közösségi oldalán azt írta, megegyezés született arról, hogy még idén amerikai-szerb stratégiai párbeszéd kezdődik.
"Elkötelezettek vagyunk egy kölcsönösen előnyös kapcsolat mellett Szerbiával, ami mindkét ország állampolgárai számára eredményeket hoz, és mindkét fél érdekeit szolgálja" – fogalmazott az amerikai külügyminiszter.
(MTI)