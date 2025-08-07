Külföld :: 2025. augusztus 7. 07:45 ::

Az amerikai-szerb kapcsolatok erősítéséről tárgyalt Washingtonban az amerikai és a szerb külügyminiszter

Az amerikai-szerb kétoldalú kapcsolatok erősítéséről tárgyalt szerdán Washingtonban Marco Rubio amerikai és Marko Gyurics szerb külügyminiszter – közölte az amerikai külügyminisztérium.

Marco Rubio közösségi oldalán azt írta, megegyezés született arról, hogy még idén amerikai-szerb stratégiai párbeszéd kezdődik.

"Elkötelezettek vagyunk egy kölcsönösen előnyös kapcsolat mellett Szerbiával, ami mindkét ország állampolgárai számára eredményeket hoz, és mindkét fél érdekeit szolgálja" – fogalmazott az amerikai külügyminiszter.

(MTI)