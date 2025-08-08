Külföld :: 2025. augusztus 8. 20:55 ::

Afganisztánból behatoló tálibokat vertek vissza a pakisztáni biztonsági erők

A pakisztáni biztonsági erők a délnyugati Beludzsisztán tartományban péntekre virradóan megöltek 33 tálib fegyverest, akik Afganisztánból hatoltak be az országba - közölte a pakisztáni hadsereg.

A közlemény szerint az éjszakai hadművelet előzménye, hogy a katonák a határ mentén észlelték egy tálib fegyveres megjelenését, majd felkutatták a társait.

Hozzátették, hogy a megölt fegyvereseket India támogatta, bár ezt nem támasztották alá bizonyítékkal.

A katonai akció hírére reagálva Sehbaz Sarif pakisztáni miniszterelnök pénteken nyilatkozatot adott ki, amelyben megdicsérte a biztonsági erőket a szerinte sikeresen végrehajtott műveletért; a beludzsisztáni tartományi kormány pedig bejelentette, hogy biztonsági okból augusztus 31-ig felfüggesztette a mobilhálózati és a vezetékes internetszolgáltatást is.

Pakisztán régóta azzal vádolja Újdelhit, hogy támogatja a pakisztáni tálibokat és a Beludzsisztán függetlenségéért harcoló szeparatistákat, miután a tartomány évek óta színtere a szakadár csoportok és a törvényen kívüli Beludzs Felszabadító Hadsereg felkelésének, valamint a pakisztáni tálibok támadásainak.

A pakisztáni vezetés emellett az Afganisztánt irányító tálib kormányt is gyakran vádolja azzal, hogy szemet huny a határ közelében aktív tálib fegyveresek tevékenysége felett, Kabul azonban tagadja ezt a vádat.

Katonai tisztségviselők szerint a pakisztáni felkelést nagyrészt elfojtották, de hírszerzési információk alapján a hadsereg egyéb hadműveleteket is folytat az északnyugat-pakisztáni Hajbár-Pahtunhva tartományban, ahol áprilisban 54 tálib fegyverest öltek meg a pakisztáni katonák az év eddigi legsúlyosabb összecsapása során.

(MTI)