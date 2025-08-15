Külföld :: 2025. augusztus 15. 18:39 ::

ENSZ: háborús bűnnek minősül, ha Izrael megszállt területekre telepít zsidókat

Az ENSZ Emberi Jogi Főbiztossága (UNCHR) pénteken kijelentette, hogy Izrael terve több ezer új lakóház építésére egy ciszjordániai zsidó telep és Kelet-Jeruzsálem külterülete között a nemzetközi jog értelmében törvénytelen, és erőszakos kilakoltatás veszélyével fenyegeti a közelben élő palesztinokat, ami háborús bűncselekménynek minősül.

Becalel Szmotrics izraeli pénzügyminiszter csütörtökön újabb zsidó telepek létesítését engedélyezte, az erről szóló csütörtöki közleményben a tárcavezető leszögezte: a lépéssel "eltemetik a palesztin állam ötletét".

Az építkezésre az úgynevezett E1-es, Jeruzsálemet a Maálé Adumim telepesvárossal összekötő, 12 négyzetkilométernyi zónában kerülne sor, így gyakorlatilag elvágná egymástól Ciszjordániát és Jeruzsálemet.

Az UNHCR szóvivője kijelentette, hogy a terv elszigetelt enklávékra töri szét Ciszjordániát, és "háborús bűnnek minősül, ha a megszálló hatalom a saját polgári lakosságát telepíti be a megszállva tartott területekre.

Mintegy 700 ezer zsidó telepes él a 2,7 millió palesztin között Ciszjordániában és Kelet-Jeruzsálemben. Izrael 1980-ban kebelezte be Kelet-Jeruzsálemet, a lépést számos ország nem ismerte el, de hivatalosan nem terjesztette ki a szuverenitását Ciszjordániára.

A legtöbb nagyhatalom szerint a telepek építése csökkenti a kétállami megoldás lehetőségét, miután széttördeli a területet, amelyet a palesztinok a jövőbeli független államuk részének tartanak.

A kétállami megoldás értelmében a palesztin állam - Izrael mellett - Kelet-Jeruzsálem, Ciszjordánia és a Gázai övezet területén jönne létre, amely területeket Izrael az 1967-es közel-keleti háborúban foglalt el.

Izrael a területhez fűződő történelmi és bibliai kapcsolatokra hivatkozik, a telepek szerint stratégiai mélységet és biztonságot jelenek a számára. Nézőpontja szerint Ciszjordánia vitatott, nem pedig megszállt terület.

(MTI)