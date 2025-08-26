Külföld :: 2025. augusztus 26. 18:11 ::

Berlini támogatású protézisközpont nyílt meg Kijevben

Egy új, a német főváros támogatásával megvalósult protézisközpont nyílt meg kedden Kijevben.

Az intézmény célja, hogy művégtagokat biztosítson sebesült katonáknak és sérülés miatt amputált civileknek egyaránt. A berlini városvezetés közlése szerint a kezdeti felszerelést - beleértve a szükséges eszközöket és gépeket - a német fővárosban gyűjtött adományokból finanszírozták.

A berlini ortopédiai műhelyek egyéves képzést biztosítottak hat kijevi szakember számára. Ez idő alatt negyven súlyosan sérült ukrán katonát szállítottak Berlinbe, ahol számukra 42 egyedi protézist készítettek. A szakemberek emellett segítettek a katonáknak abban, hogy alkalmazkodjanak új mesterséges végtagjaikhoz. A német főváros vezetése a projektet a berlini székhelyű Life Bridge Ukraine elnevezésű szervezeten keresztül támogatja a Kijevvel 2023-ban kötött partnerségi megállapodás részeként.

Ugyancsak német támogatással épült meg Ukrajna legnagyobb, hadirokkantak számára protéziseket gyártó üzeme a nyugat-ukrajnai Lvivben, azt tavaly májusban avatta fel Svenja Schulze, a német kormány akkori fejlesztési minisztere.

(MTI)