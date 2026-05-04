Külföld :: 2026. május 4. 20:50 ::

Rosszul bánnak a "gázai flottilla" fogva tartott aktivistáival egy izraeli jogvédő szervezet szerint

Az Adalah izraeli jogvédő szervezet börtönlátogatást tett hétfőn annál a spanyol, illetve brazil aktivistánál, akit az úgynevezett "gázai flottillához" tartozó hajók fedélzetén tartóztattak le, és fogva tartanak Izraelben; a látogatás során közlésük szerint azt tapasztalták, hogy "pszichológiai bántalmazásnak és rossz bánásmódnak" vetik alá a rabokat.

A szervezet szerint az aktivistákat nyolc órán át tartó kihallgatásoknak vetik alá, többször halálosan megfenyegették, illetve azzal rémisztgetik őket, hogy "száz évet is börtönben tölthetnek". A cellákban folyamatosan erős fény világít, és az érintetteket minden helyváltoztatáskor bekötött szemmel kísérik, még az orvosi vizsgálatokra is.

Az izraeli igazságszolgáltatás vasárnap jóváhagyta Saif Abu Kashek spanyol és Thiago Avila brazil aktivista fogva tartásának meghosszabbítását két nappal. Az Adalah közlése szerint mindkét férfi hat napja éhségsztrájkot folytat, vizet azonban magukhoz vesznek. "Várjuk, hogy az állam kér-e újabb hosszabbítást" - közölte az Adalah, utalva a keddi határidőre.

A két férfit csütörtökön tartóztatták le 175 másik aktivistával együtt görög vizeken, ahol körülbelül egy húsz hajóból álló flottilla gyűlt össze azzal a céllal, hogy átjusson a palesztinok lakta Gázai övezet köré vont izraeli blokádon, mert a humanitárius segélyek bejuttatása továbbra is akadozik.

A többi aktivistát - számos ország állampolgárát - Izrael és Görögország megállapodása alapján Görögországban szabadon engedték.

Izrael azzal vádolja Abu Saif Kesheket és Thiago Avilát, hogy kapcsolatban állnak a Hamásszal. Spanyolország alaptalannak minősítette és visszautasította ezt az állítást a saját állampolgára esetében.

Az izraeli diplomácia vasárnap visszautasította, hogy a fogvatartottak rossz bánásmódban részesülnének.

(MTI nyomán)