Háború :: 2026. május 4. 20:21 ::

Egy iráni dróntámadás hatalmas tüzet okozott az Egyesült Arab Emírségek egyik kikötővárosában

Hatalmas tűz ütött ki az Egyesült Arab Emírségek fudzseirai kőolaj-létesítményénél egy iráni dróncsapás következtében - közölték a hatóságok hétfőn.

A polgári védelmi erők dolgoznak a tűz megfékezésén - tájékoztattak a városi hatóságok. A fudzseirai kőolaj-létesítmény kikötőt, olajvezetéket és egyéb olajipari infrastruktúrát foglal magában, amelyek a Hormuzi-szoros érintése nélkül is elérhetők, tehát stratégiai szempontból kiemelten fontossá teszi a létesítményt.

Korábban az Egyesült Arab Emírségek hadserege közölte, hogy három iráni rakétát sikerült elfogni, egy további rakéta pedig a tengerbe csapódott. A védelmi minisztérium azt is közölte, hogy a légvédelmi rendszereket az ország többi régiójában is aktiválták. "Négy, Iránból elindított manőverező robotrepülőgépet észleltek, amelyek az ország különböző térségei felé tartottak. Hármat a felségvizek felett sikerült elfogni, egy pedig a tengerbe csapódott" - közölte a minisztérium a közösségi médiaoldalán. A külügyminisztérium pedig egy közleményében azt írta: ilyen súlyú támadás nem történt az Egyesült Államok Irán elleni háborújában meghirdetett tűzszünet kezdete óta, így a hétfői támadássorozat a konfliktus "veszélyes eszkalációja", és az emírségek fenntartja magának a jogot a retorzióra.

Az olajterminált érő támadásban három indiai állampolgár könnyebb sérüléseket szenvedett, őket kórházba szállították és ellátták - tudatták a hatóságok.

Iránnak nincs szándékában támadni az emírségeket - közölte hétfő este az iráni állami tévé egy meg nem nevezett tisztségviselőt idézve.

A Hormuzi-szoros térségében hétfőn rendkívül feszült volt a helyzet, miután az Egyesült Államok bejelentette, hogy műveletet indít a globális olajkereskedelem szempontjából létfontosságú vízi úton a hajózás biztosítására. Az iráni média szerint az iráni erők megakadályozták az amerikai hajók belépését a szorosba, az Egyesült Államok viszont cáfolta azokat a jelentéseket, amelyek szerint egyik hajóját iráni rakéta találta volna el. A hétfői események az április elején életbe lépett határozatlan idejű tűzszünet megkötése óta a legveszélyesebb eszkalációt jelentik.

(MTI)