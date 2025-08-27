Külföld :: 2025. augusztus 27. 13:25 ::

Kínai külügyi szóvivő: nem ésszerű bevonni Kínát a nukleáris leszerelésbe, mert más súlycsoportban vannak, mint az Egyesült Államok

Kína és az Egyesült Államok nukleáris arzenálja "nem egy súlycsoportban" van - közölte Kuo Csia-kun, a kínai külügyminisztérium szóvivője szerdán a tárca szokásos pekingi sajtótájékoztatóján.

A szóvivő Donald Trump amerikai elnök kijelentésére reagált, miszerint Washington és Moszkva tárgyal a nukleáris fegyverek csökkentéséről, és az Egyesült Államok szeretné, ha Kína is részt venne a folyamatban.

Kuo szerint a két ország nukleáris kapacitása és stratégiai környezete összehasonlíthatatlan, ezért "sem ésszerű, sem reális" Kínát bevonni a nukleáris arzenál további csökkentését célzó háromoldalú tárgyalásokba.

Hozzátette: azoknak az államoknak, amelyek a legnagyobb nukleáris arzenállal bírnak, kötelességük érdemi csökkentéseket végrehajtani, ezzel megnyitva az utat a teljes leszerelés előtt.

Kína tartja magát a nukleáris fegyverek elsőkénti használatának tilalmához, önvédelmi jellegű nukleáris stratégiát követ, és nukleáris erejét a nemzetbiztonság megőrzéséhez szükséges minimumon tartja. Nem vesz részt fegyverkezési versenyben, nukleáris politikáját a világbéke szolgálatába állíja - tette hozzá a szóvivő.

(MTI)