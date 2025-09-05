Külföld :: 2025. szeptember 5. 08:28 ::

Sikeres volt Biden rákműtéte

Sikeres volt Joe Biden volt amerikai elnök rákműtéte, és jól halad a gyógyulás útján - közölte helyi idő szerint csütörtökön az NBC News amerikai hírcsatorna Biden csapatának egy szóvivőjére hivatkozva.

Kelly Scully tájékoztatása szerint a műtét során bőrrákos szövetet távolítottak el a volt elnök homlokáról.

A 82 éves Biden májusban hozta nyilvánosságra, hogy áttétes prosztatarákkal küzd, csapata pedig arról adott hírt, hogy bár a daganat agresszív, de jól reagál a kezelésekre. Biden már elnöksége idején, 2023-ban átesett egy műtéten, szintén rákos bőrelváltozás miatt.

Az egykori elnök fizikai és mentális állapota gyakran került kereszttűzbe hivatali ideje alatt, maga Biden pedig a 2024-es elnökválasztási kampány idején végül visszalépett a jelöltségtől.

Azóta a volt politikus visszavonultan él, és csak ritkán jelenik meg a nyilvánosság előtt.

(MTI)