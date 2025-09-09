Külföld, Háború :: 2025. szeptember 9. 17:53 ::

Moldovai elnök: "Oroszország Európa ellen akarja fordítani az országunkat"

Oroszország Európa ellen akarja fordítani az országunkat, ha ugyanis a demokráciánkat nem tudjuk megvédeni, akkor egyetlen demokrácia sincs biztonságban Európában - jelentette ki Maia Sandu moldovai elnök Strassburgban kedden.

Az Európai Parlament plenáris ülésén elhangzott beszédében Maia Sandu azt mondta, hogy a szeptember 28-án esedékes moldovai parlamenti választás az ország történetének legnagyobb jelentőségű voksolása lesz. Annak eredménye dönti el ugyanis, hogy - mint fogalmazott - "stabil demokráciaként konszolidálódunk-e, vagy Oroszország elszakít bennünket Európától", az országot Európa keleti határán fenyegetéssé változtatva.

Az ország uniós csatlakozási folyamatával kapcsolatban úgy vélekedett: számos jelenlegi uniós tagállam az EU-hoz való csatlakozásakor még nem volt teljes mértékben demokrácia. Ezek az országok - mint mondta - diktatúrákkal küzdöttek és gazdasági nehézségekkel birkóztak, ugyanakkor - mint kiemelte - "egyikük sem tette ezt egyedül".

Sandu hangsúlyozta, hogy Moldova számára az EU-csatlakozás nem csupán formális folyamat, hanem versenyfutás az idővel annak érdekében, hogy - mint fogalmazott - "demokráciánkat lehorgonyozzuk az Európai Unióban, ahol megvédhetjük a legnagyobb fenyegetéstől, amellyel szembenézünk: Oroszországtól".

A moldovai parlamenti választásokkal összefüggésben a moldovai elnök Moszkva "korlátlan hibrid háborújáról" beszélt, amely - mint kiemelte - olyan léptékű, amilyen Ukrajna teljes körű lerohanása előtt ismeretlen volt.

"A Kreml célja egyértelmű, a szavazólapon keresztül elfoglalni Moldovát, hogy felhasználjon bennünket Ukrajna ellen, és az Európai Unió elleni hibrid támadások kiindulópontjává tegye az országot" - fogalmazott.

Rendkívül fontos ez a választás. Megvédeni nemcsak Moldovát, hanem a térség biztonságát és stabilitását is. Moldova lehet ugyanis a kísérlet terepe, míg Európa a célpont - hívta fel a figyelmet.

"Az egyetlen út, hogy foggal-körömmel megvédjük a demokráciáinkat, és ezt együtt tesszük" - tette hozzá beszédében a moldovai elnök.

(MTI nyomán)