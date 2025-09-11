Külföld :: 2025. szeptember 11. 18:16 ::

Szerbeknek való kémkedéssel vádolnak egy helyi férfit Koszovóban

Kémkedés miatt vádat emelt a pristinai különleges ügyészség Hisri Selim koszovói állampolgár ellen, aki a gyanú szerint együttműködött a szerb Biztonsági-Információs Ügynökséggel (BIA), azaz a titkosszolgálattal.

A vádirat szerint a férfi 2015. november 22-én Szíriába utazott, hogy csatlakozzon az Iszlám Államhoz. "Fennáll a gyanú, hogy H.S. információkat küldött a BIA dolgozóinak arról, hány albán és Szíria mely részén vesz részt a terrorszervezet tevékenységében. Időközben - miután visszatért Koszovóba, és letöltötte a terrorszervezetben vállalt szerepéért kiszabott börtönbüntetést - H.S. továbbra is találkozott a BIA tisztségviselőivel, pontosabban a terrorizmus elleni harcot vezető osztály igazgatójával, I.B.-vel, és fontos információkat adott át neki" - olvasható az ügyészség csütörtöki közleményében.

A vádirat szerint Hisri Selim az átadott információkért cserébe a titkosszolgáktól havi 700 euróig (275 ezer forint) terjedő juttatást kapott.

(MTI)