Több száz embert evakuáltak Malajziában az áradások miatt

Több mint 480 embert evakuáltak szombaton Borneó Malajziához tartozó térségében áradások miatt.

Helyi hatóságok közlése szerint a sziget két, Malajzia fennhatósága alatt álló tartománya közül Sabah területéről 420, Sarawakról pedig 68 embert telepítettek ki a heves esőzések okozta árvizek miatt.

Anwar Ibrahim malajziai miniszterelnök pénteken elővigyázatosságra intette az érintett területeken élőket, akiket egyúttal arra kért, működjenek együtt a hatóságokkal.

A délkelet-ázsiai ország meteorológiai intézete szerint további heves esőzésekre és erősen szeles időjárásra lehet számítani a követező napokban.

(MTI)