Bulgáriában őrizetbe vették egy teherhajó orosz tulajdonosát a bejrúti robbanás ügyében

Bulgáriában őrizetbe vették Igor Grecsuskint, egy teherhajó orosz tulajdonosát a bejrúti kikötőben öt éve történt óriási robbanás ügyében - közölték hétfőn libanoni tisztségviselők.

Az illetékes vizsgálóbíró 2020 őszén adott ki letartóztatási parancsot az Interpol nemzetközi rendőri együttműködési szervezeten keresztül Grecsuskin, valamint a hajó kapitánya, a szintén orosz állampolgár Borisz Prokosev ellen. A teherhajóval szállították az ammónium-nitrátot, amely később felrobbant a libanoni főváros kikötőjében.

A libanoni tisztségviselők közölték, hogy jelenleg előkészítik a dokumentumokat annak érdekében, hogy Grecsuskint átszállíthassák Libanonba kihallgatásra. Amennyiben ezt nem sikerül elérniük, úgy libanoni nyomozók utaznak majd Bulgáriába, hogy a kihallgatást ott végezhessék el. Hozzátették: az orosz-ciprusi állampolgárságú Grecsuskint a múlt héten vették őrizetbe a Vaszil Levszki nemzetközi repülőtéren Szófiában, amikor megérkezett Ciprusról.

A történelem egyik legnagyobb nem nukleáris robbanásaként számon tartott, 2020. augusztus 4-én történt katasztrófa - 2750 tonnányi, gondatlanul tárolt ammónium-nitrát felrobbanása - városnegyedeket döntött romba a libanoni fővárosban. A detonáció következtében több mint 220 ember halt meg, több mint 6500-an sérültek meg, és mintegy 300 ezer ember vesztette el otthonát.

(MTI)