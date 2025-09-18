Külföld :: 2025. szeptember 18. 07:18 ::

A brit uralkodó újra együtt akar harcolni Amerikával az "Európát fenyegető zsarnokság" ellen

Elismerően szólt az amerikai elnök konfliktusrendezési törekvéseiről a brit uralkodó. III. Károly király szerdán állami látogatáson látta vendégül Donald Trumpot és feleségét, Melania Trumpot a London nyugati határában emelkedő windsori kastélyban.

St George’s Hall at Windsor Castle will provide the incredible setting tonight for the State Banquet, with a 165-foot-long table, as King Charles III and Queen Camilla host President Donald J. Trump, First Lady Melania, and 160 other guests 🇬🇧🇺🇸 pic.twitter.com/2qMUwzDu3s September 17, 2025

Az elnöki házaspár tiszteletére adott esti fényűző banketten elmondott beszédében az uralkodó úgy fogalmazott: Nagy-Britanniát és az Egyesült Államokat minden idők legszorosabb védelmi, biztonsági és hírszerzési kapcsolatrendszere köti össze, és a két ország két világháborúban harcolt vállvetve "a zsarnokság ellen".

A király szerint ma, amikor "Európát ismét zsarnokság fenyegeti", Nagy-Britannia és az Egyesült Államok újból együtt áll ki az agresszió elrettentéséért és a béke megteremtéséért.

Az uralkodó elismerően szólt arról, hogy Trump személyes elkötelezettséget tanúsít a világ legmakacsabb konfliktusainak megoldására.

III. Károly hangsúlyozta a természeti környezet megvédésének fontosságát is. Az amerikai függetlenségi nyilatkozat jövőre esedékes 250. évfordulójára utalva úgy fogalmazott, hogy a világot meg kell őrizni a következő 250 év nemzedékei és az utánuk következő generációk számára is.

Felidézte, hogy Donald Trump hivatali elődei hozták létre a világ első nemzeti parkjait.

Hangsúlyosan szólt a brit uralkodó a kétoldalú kereskedelem fontosságáról is. III. Károly király kijelentette: a jelenlegi Trump-kormányzat első kereskedelmi megállapodásának Nagy-Britannia volt a kedvezményezettje, és "nem fér hozzá kétség, hogy még ennél is tovább lehet menni ennek az új partnerségi viszonyrendszernek a kialakításával".

Ez szokatlanul egyenes politikai utalás volt a brit uralkodó részéről a londoni kormány egyik fő törekvésére, amelynek célja az Egyesült Államok által érvénybe léptetett vámintézkedések további enyhítése.





“I cannot help but wonder what our forbearers from 1776 would make of this friendship today,” King Charles said earlier in the speech



🤣🇺🇸 🚨 NOW: King Charles gives a toast to President Trump and First Lady Melania at Windsor Castle, celebrating how close he and Trump are“I cannot help but wonder what our forbearers from 1776 would make of this friendship today,” King Charles said earlier in the speech🤣🇺🇸 pic.twitter.com/ttisgPdKET September 17, 2025

Keir Starmer brit miniszterelnök májusban jelentette be, hogy jelentős vámengedményekről született kétoldalú megállapodás az Egyesült Államok és Nagy-Britannia között. Az egyezmény alapján az amerikai piacra exportált brit acél és alumínium vámmentessé válik, és évente százezer nagy-britanniai gyártású gépkocsit 10 százalékos vámmal lehet az Egyesült Államokba exportálni a Washington által eredetileg kirótt 27,5 százalék helyett. Trump és Starmer csütörtökön kétoldalú találkozót tart, és a munkáspárti brit miniszterelnök többször hangoztatta azt a reményét, hogy sikerül további kereskedelmi engedményekre rábeszélni az amerikai elnököt.

A szerda esti windsori banketten elhangzott válaszbeszédében Donald Trump erre nem tért ki, de hangsúlyozta, hogy a két országot olyan szoros kapcsolatrendszer fűzi össze, amelynek leírására még a gyakran hangoztatott "különleges" jelző sem elégséges.

Kiemelte ezzel összefüggésben, hogy ő az első amerikai elnök, aki másodszor járhat állami látogatáson - vagyis hivatalosan a brit uralkodó vendégeként - Nagy-Britanniában.

Trump dicsérte saját kormányának eddigi teljesítményét. "Egy éve még nagyon beteg országunk volt, ma már azonban, úgy hiszem, a miénk a legvonzóbb ország az egész világon" - fogalmazott az amerikai elnök.





"It's a singular privilege to be the first American President welcomed here. And you think about it, it's a lot of presidents and this was the 2nd… 🚨 JUST IN: President Trump has the whole Windsor Castle state banquet CRACKING UP, especially Marco Rubio and even King Charles 🤣"It's a singular privilege to be the first American President welcomed here. And you think about it, it's a lot of presidents and this was the 2nd… pic.twitter.com/6weFYohviN September 17, 2025

A szerda esti windsori díszvacsorára 160 vendég volt hivatalos, köztük az amerikai technológiai ágazat legnagyobb vállalatainak vezérigazgatói. Jelen volt mások mellett Tim Cook, az Apple vezetője, Sam Altman, az OpenAI első embere és and Satya Nadella, a Microsoft elnök-vezérigazgatója.

A Microsoft az elnöki látogatással egy időben 30 milliárd dollár értékű nagy-britanniai beruházási programot jelentett be.

(MTI nyomán)