Lecserélte a külügyminisztert a kazah elnök

Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök felmentette tisztségeiből Murat Nurtleu külügyminisztert, aki egyben miniszterelnök-helyettes is volt. A volt külügyminiszter a továbbiakban az államfő nemzetközi befektetési és kereskedelmi együttműködésért felelős tanácsadója lesz - közölte pénteken az elnöki hivatal.

Ezzel egyidejűleg az államfő Jermek Koserbajevet nevezte ki új külügyminiszterré, aki eddig miniszterelnök-helyettesi posztot töltött be a kormányban, korábban, 2020 és 2023 között pedig nagykövet volt Oroszországban. A kazah elnök pénteken ismertetett döntésével Jermek Koserbajevet felmentette az idén február óta betöltött miniszterelnök-helyettesi tisztségéből.

