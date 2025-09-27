Legkevesebb harmincegy ember meghalt, ötvennyolcat pedig kórházba szállítottak, miután tülekedés tört ki az indiai Tamilnádu államban egy politikus kampánygyűlésén - közölte sajtótájékoztatóján Szenthil Baládzsi, Tamilnádu parlamenti képviselője.
Nagy tömeg gyűlt össze Vidzsaj tamil színész-politikus gyűlésén, aki pártja, a Tamilaga Vettri Kazhagam (Tamilnádu Győzelmi Klub, TVK) színeiben kampányolt - jelentette a Hindu című lap szombaton az állam egészségügyi miniszterére hivatkozva.
Vidzsaj a jövőre esedékes tamilnádui választások előtt tartott kampánykörutat.
Legkevesebb negyvennégy orvost küldtek a szerencsétlenség színhelyére, Karurba a szomszédos körzetekből.
"A taminádui Karurban tartott politikai nagygyűlésen történt szerencsétlen incidens mélységesen elszomorító" - írta az X közösségi portálon Narendra Modi indiai miniszterelnök.
(MTI)