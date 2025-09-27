Legkevesebb harmincegy ember meghalt, ötvennyolcat pedig kórházba szállítottak, miután tülekedés tört ki az indiai Tamilnádu államban egy politikus kampánygyűlésén - közölte sajtótájékoztatóján Szenthil Baládzsi, Tamilnádu parlamenti képviselője.
Nagy tömeg gyűlt össze Vidzsaj tamil színész-politikus gyűlésén, aki pártja, a Tamilaga Vettri Kazhagam (Tamilnádu Győzelmi Klub, TVK) színeiben kampányolt - jelentette a Hindu című lap szombaton az állam egészségügyi miniszterére hivatkozva.
Hindistan’da İzdiham: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı var— Kilim Gazetesi (@KilimGazetesi) September 27, 2025
Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinin Karur kentinde Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) Partisince düzenlenen mitingde çıkan izdihamda ilk belirlemelere göre 31 kişi öldü, 58 kişi yaralandı.#Hindistan #TamilNadu #Karur pic.twitter.com/UY7XYjrP6G
Vidzsaj a jövőre esedékes tamilnádui választások előtt tartott kampánykörutat.
Legkevesebb negyvennégy orvost küldtek a szerencsétlenség színhelyére, Karurba a szomszédos körzetekből.
At least 31 people are feared dead in a public rally held by Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) leader and actor Vijay in Karur today, according to hospital sources.— Outlook India (@Outlookindia) September 27, 2025
The rally, part of Vijay’s ongoing State-wide tour, drew thousands of supporters to the venue. However, things took a… pic.twitter.com/nEfnZLovKp
"A taminádui Karurban tartott politikai nagygyűlésen történt szerencsétlen incidens mélységesen elszomorító" - írta az X közösségi portálon Narendra Modi indiai miniszterelnök.
(MTI)