Külföld :: 2025. szeptember 27. 20:22 ::

Sokan meghaltak egy indiai kampánygyűlésén

Legkevesebb harmincegy ember meghalt, ötvennyolcat pedig kórházba szállítottak, miután tülekedés tört ki az indiai Tamilnádu államban egy politikus kampánygyűlésén - közölte sajtótájékoztatóján Szenthil Baládzsi, Tamilnádu parlamenti képviselője.

Nagy tömeg gyűlt össze Vidzsaj tamil színész-politikus gyűlésén, aki pártja, a Tamilaga Vettri Kazhagam (Tamilnádu Győzelmi Klub, TVK) színeiben kampányolt - jelentette a Hindu című lap szombaton az állam egészségügyi miniszterére hivatkozva.





Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinin Karur kentinde Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) Partisince düzenlenen mitingde çıkan izdihamda ilk belirlemelere göre 31 kişi öldü, 58 kişi yaralandı.#TamilNadu #Karur pic.twitter.com/UY7XYjrP6G Hindistan’da İzdiham: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı varHindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinin Karur kentinde Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) Partisince düzenlenen mitingde çıkan izdihamda ilk belirlemelere göre 31 kişi öldü, 58 kişi yaralandı. #Hindistan September 27, 2025

Vidzsaj a jövőre esedékes tamilnádui választások előtt tartott kampánykörutat.

Legkevesebb negyvennégy orvost küldtek a szerencsétlenség színhelyére, Karurba a szomszédos körzetekből.





The rally, part of Vijay’s ongoing State-wide tour, drew thousands of supporters to the venue. However, things took a… At least 31 people are feared dead in a public rally held by Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) leader and actor Vijay in Karur today, according to hospital sources.The rally, part of Vijay’s ongoing State-wide tour, drew thousands of supporters to the venue. However, things took a… pic.twitter.com/nEfnZLovKp September 27, 2025

"A taminádui Karurban tartott politikai nagygyűlésen történt szerencsétlen incidens mélységesen elszomorító" - írta az X közösségi portálon Narendra Modi indiai miniszterelnök.

(MTI)