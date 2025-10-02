Külföld :: 2025. október 2. 23:01 ::

A palesztin állam elismeréséért tüntettek a római Colosseumnál

A római Colosseumnál és Olaszország több más nagyvárosában csütörtök este is tüntetéseket tartottak a Gázába tartó segélyflottilla feltartóztatása miatt és a palesztin állam elismeréséért, péntekre országos általános szakszervezeti sztrájkot hirdettek.

Giorgia Meloni miniszterelnök a koppenhágai informális EU-csúcson úgy reagált az általános munkabeszüntetésre, hogy a sztrájkolók és tüntetők "nem békét akarnak, hanem hosszú hétvégét, ami nem illik forradalmárokhoz".

Hozzátette, hogy szerinte a megmozdulások Olaszország lakosságát hozzák nehéz helyzetbe, "aminek nincs sok köze a gázaiakhoz".

A pénteki általános sztrájk meghirdetői között szereplő CGIL szakszervezet főtitkára, Maurizio Landini sértőnek nevezte a kormányfő szavait. Miután az ombudsman törvénytelennek minősítette az általános munkabeszüntetést, amelyet a hatóság szerint a szakszervezetek túl későn jelentettek be, a CGIL a munkaügyi bíróságnál fellebbezett, és hangoztatta, hogy a sztrájkot mindenképpen megtartják.

A sztrájkot tüntetések fogják kísérni.

A tiltakozáshullám szerdán kezdődött, miután az izraeli hatóságok feltartóztatták a gázai partok felé segélyeket szállító Global Sumund Flotilla hajóit.

A szerda esti spontán tüntetések csütörtök este is megismétlődtek: Rómában a Colosseumnál több ezren gyűltek össze, köztük szélsőbaloldali diákszervezetek, palesztinbarát mozgalmak, szakszervezetek tagjai. Giorgia Meloni, Guido Crosetto védelmi miniszter és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnökének fényképét tartották a magasba, véres kezekkel ábrázolva őket, mivel "a palesztinok vére tapad a kezükhöz".

Bolognában fiatal tüntetők megpróbálták elfoglalni a központi pályaudvart, amit rohamrendőrök akadályoztak meg.

Tüntetések zajlanak Milánóban, Torinóban, Firenzében és több más városban.

Tüntetők és szakszervezetek bejelentették, hogy pénteken le akarják állítani az egész országot. A pénteki tüntetés helyszíne Rómában a Termini pályaudvar előtti téren lesz, amelyet átkereszteltek Gáza térre.

Szombatra országos tüntetést hirdettek meg szintén Rómába.

(MTI)