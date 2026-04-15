Külföld, Háború :: 2026. április 15. 18:49 ::

Oroszország és Azerbajdzsán rendezte vitáját az azeri légitársaság 2024-ben lezuhant utasszállítója ügyében

Oroszország és Azerbajdzsán rendezte vitáját az azeri légitársaság 2024. december 25-én lezuhant utasszállító repülőgépe ügyében - közölte szerdán a moszkvai és a bakui külügyminisztérium.

A tájékoztatás szerint sikerült elérni "a következmények megfelelő rendezését, beleértve a kárpótlás kérdését". Részleteket nem tettek közzé.

Az Azerbaijan Airlines Embraer 190 típusú utasszállító repülőgépe - amely Baku és Groznij között közlekedett - a kazahsztáni Aktau közelében zuhant le. A fedélzeten 67-en tartózkodtak, közülük 38-an életüket vesztették. A gép Groznij városához közelítve a levegőben szenvedett károkat, mivel akkor éppen működésben volt az orosz légvédelem ukrán drónok támadása miatt. A repülőgép ezért megpróbált Kazahsztánban leszállni, de végül lezuhant.

Moszkva eleinte nem akarta vállalni a felelősséget a történtekért, ami feszültséghez vezetett Azerbajdzsánnal. Tavaly októberben Vlagyimir Putyin orosz elnök Ilham Aliyev azeri államfővel tartott találkozóján azonban elismerte, hogy egy orosz légvédelmi eszköz okozta a szerencsétlenséget, és kártérítésről is biztosította hivatali partnerét.

(MTI)