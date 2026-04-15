2026. április 15. 19:29

A Hezbollah szerint hamarosan tűzszünet jöhet létre Libanonban

Irán és más regionális országok diplomáciai erőfeszítéseinek köszönhetően Libanonban hamarosan tűzszünet jöhet létre - közölte szerdán Ibrahim al-Muszávi, a Hezbollah libanoni síita szervezet parlamenti képviselője, hozzátéve, hogy Teherán a Hormuzi-szoros blokádját használta fel nyomásgyakorlásként.

A Hezbollahot támogató irániak "nagy nyomást gyakorolnak az amerikaiakra, és feltételként szabták, hogy az amerikaiaknak be kell vonniuk Libanont a tűzszünetbe. Ha nem teszik meg, folytatni fogják a Hormuzi-szoros blokádját. Ez a gazdasági ütőkártya" - nyilatkozott al-Muszávi a Reuters hírügynökségnek.

Hozzátette: az irániak egyeztetéseket kezdtek több regionális és nemzetközi féllel ennek a célnak az elérése érdekében.

(MTI)