Két légvédelmi rakéta robbant fel az Azerbaijan Airlines utasszállítója mellett tavaly december 25-én, nem sokkal azután, hogy ukrán drónok léptek be Oroszország légterébe, mondta Vlagyimir Putyin csütörtökön Ilham Alijev azeri elnöknek - írja a Reuters nyomán a 24.
A J2-8243-as járat Bakuból tartott Grozsnijba, amikor Dél-Oroszország felett megsérült. Ezt követően Kazahsztánnak vették az irányt a pilóták, ahol Aktau városa környékén lezuhantak. A katasztrófában legkevesebb 38 ember meghalt.
Putyin és Alijev kétoldalú találkozón vett részt csütörtökön Tádzsikisztánban, ahol az orosz elnök részletesen is elmesélte kollégájának, hogy mi vezetett a tragédiához, azok után, hogy tavaly év végén már nyilvánosan elnézést kért az azeriektől.
Most ennél is tovább ment.
– Természetesen az orosz fél mindent megtesz az érintettek kártalanítása érdekében, ami ilyen tragikus esetekben szükséges, és minden ügy jogi értékelését elvégezzük. Ismétlem, kötelességünk objektívan értékelni a történteket, hogy lássuk a valódi okokat – magyarázta Alijevnek.
Putyin ezután közölte, két légvédelmi rakéta mindössze méterekre robbant fel az utasszállítótól, ami súlyos sérüléseket okozott a járműben. Ezekkel a sérülésekkel még 450 kilométert tudott megtenni a Kaszpi-tenger felett.
Alijev korábban elég dühösen reagált a történtekre, és kártérítést követelt.