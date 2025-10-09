Külföld, Háború :: 2025. október 9. 16:52 ::

Putyin személyesen magyarázta el az azeri elnöknek, hogyan következett be az utasszállító repülőgép tragédiája

Két légvédelmi rakéta robbant fel az Azerbaijan Airlines utasszállítója mellett tavaly december 25-én, nem sokkal azután, hogy ukrán drónok léptek be Oroszország légterébe, mondta Vlagyimir Putyin csütörtökön Ilham Alijev azeri elnöknek - írja a Reuters nyomán a 24.





The Russian dictator opened the meeting in Dushanbe by proposing to discuss the AZAL plane crash involving the Azerbaijani airline.



During the conversation, Putin recalled his earlier apology for the tragedy,… ⚡️⚡️BREAKING: Putin meets with Aliyev — and apologizes live on airThe Russian dictator opened the meeting in Dushanbe by proposing to discuss the AZAL plane crash involving the Azerbaijani airline.During the conversation, Putin recalled his earlier apology for the tragedy,… pic.twitter.com/JQLrc5EMoo October 9, 2025

A J2-8243-as járat Bakuból tartott Grozsnijba, amikor Dél-Oroszország felett megsérült. Ezt követően Kazahsztánnak vették az irányt a pilóták, ahol Aktau városa környékén lezuhantak. A katasztrófában legkevesebb 38 ember meghalt.

Putyin és Alijev kétoldalú találkozón vett részt csütörtökön Tádzsikisztánban, ahol az orosz elnök részletesen is elmesélte kollégájának, hogy mi vezetett a tragédiához, azok után, hogy tavaly év végén már nyilvánosan elnézést kért az azeriektől.

Most ennél is tovább ment.

– Természetesen az orosz fél mindent megtesz az érintettek kártalanítása érdekében, ami ilyen tragikus esetekben szükséges, és minden ügy jogi értékelését elvégezzük. Ismétlem, kötelességünk objektívan értékelni a történteket, hogy lássuk a valódi okokat – magyarázta Alijevnek.





Putin: "Two missiles… 🇦🇿🇷🇺 #BREAKING : During his meeting with Azerbaijani President Aliyev on Thursday, Russian President Putin acknowledged that the crash of the AZAL E190 airliner in December 2024 was caused by Russian air defenses, although he refused to take the full blame.Putin: "Two missiles… pic.twitter.com/NyZVvxU0ND October 9, 2025

Putyin ezután közölte, két légvédelmi rakéta mindössze méterekre robbant fel az utasszállítótól, ami súlyos sérüléseket okozott a járműben. Ezekkel a sérülésekkel még 450 kilométert tudott megtenni a Kaszpi-tenger felett.

Alijev korábban elég dühösen reagált a történtekre, és kártérítést követelt.