Gyorsult az infláció Németországban

Idei csúcsára gyorsult a németországi éves infláció szeptemberben a német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis kedden ismertetett végleges adatai szerint.

Szeptemberben Németországban a fogyasztói árak 2,4 százalékkal, tavaly december óta a legnagyobb mértékben haladták meg az egy évvel korábbiakat. Egy hónappal korábban, augusztusban 2,2 százalékon állt.

Egy hónap alatt 0,2 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak az augusztusban jegyzett 0,1 százalékos növekedést követően.

A Destatis közleménye szerint Németországban éves összevetésben az energiaárak 0,7 százalékkal mérséklődtek szeptemberben, miután egy hónappal korábban 2,4 százalékkal csökkentek, eközben az élelmiszerárak lassuló ütemben, 2,1 százalékkal emelkedtek éves bázison az augusztusi 2,5 százalékos drágulást követően. A szolgáltatások ára ugyanakkor gyorsuló ütemben, 3,4 százalékkal nőtt az előző havi 3,1 százalék után.

A gyakran volatilis energiaárak és élelmiszerárak nélkül számított éves maginfláció az előző havi 2,7 százalék után 2,8 százalékon állt szeptemberben.

Az uniós összehasonlítási célokra kalkulált HICP harmonizált éves fogyasztói árindexe 2,4 százalékra gyorsult az augusztusi 2,1 százalékról. Havi összevetésben 0,2 százalékos emelkedést jegyeztek föl az augusztusi 0,1 százalékos növekedés után.

(MTI)