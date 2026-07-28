Háború :: 2026. július 28. 09:36 ::

Tömeges ukrán dróntámadás érte a moszkvai régiót

Tömeges ukrán dróntámadás érte a moszkvai régiót az éjjel, az egyik drón Csehovban egy többlakásos lakóházba csapódott - közölte kedd reggel Andrej Vorobjov, Moszkva megye kormányzója.

Mihail Szobakin csehovi polgármester szerint a ház homlokzata és két lakás megsérült, de senki nem sebesült meg.

Vorobjov kifejtette: a légvédelem több tucat drónt semmisített meg Domogyedovo, Podolszk, Ramenszkij és Kolomna légterében. Vaulovo községben egy magánház kigyulladt, Dubnában pedig károk keletkeztek egy nyaralóban.

Szergej Szobjanin moszkvai polgármester kedd hajnalban közölte, hogy helyi idő szerint este fél kilenc és reggel fél hét között több mint 390 drónt indítottak az ukránok az orosz főváros felé. Ezek többségét már nagy távolságban lelőtték, 81-et pedig akkor semlegesítettek, amikor már Moszkvához közeledett.

Szintén orosz közlés szerint egy éjszakai dróntámadás a Krím félsziget keleti részein áramkimaradást okozott.

Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem az elmúlt éjszaka folyamán 356 ukrán repülőgép típusú repülőszerkezetet lőtt le 14 régió, valamint az Azovi-tenger fölött.

(MTI nyomán)