Külföld :: 2026. július 28. 09:56 ::

1200 milliárd dollárral zuhant a SpaceX piaci tőkeértéke

Elon Musk SpaceX piaci tőkeértéke több mint 1200 milliárd dollárral csökkent a cég részvényének júniusi bevezetése óta. Ez a veszteség nagyjából megegyezik a szintén Musk által irányított Tesla elektromos autógyártó értékével - közölte a CNBC.

A SpaceX árfolyama június közepén 225,60 dolláron áll, hétfőn azonban már csak 113,50 dolláron jegyezték a céget. Ez azt jelenti, hogy a vállalat piaci tőkeértéke mintegy 1200 milliárd dollárral csökkent, míg a Tesla piaci tőkeértéke jelenleg közel 1200 milliárd dollár.

Elon Musk lett az első ember a világon, akinek a vagyona átlépte az ezermilliárd dollárt, amikor az általa alapított SpaceX részvényei tőzsdére kerültek június 12-én. Vagyona június 24-én 957 milliárd dollárra csökkent, majd tovább zsugorodott. A világ leggazdagabbjainak vagyonalakulását követőn Bloomberg Billionaires Index szerint kedden reggel már csak 709 milliárd dollárja volt Elon Musknak.

(MTI)