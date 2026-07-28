Külföld :: 2026. július 28. 08:55 ::

Csád is kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból

Csád kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC), mert a szervezet korlátozott hatékonysággal és következetlenül működik - jelentette be hétfőn az afrikai ország külügyminisztériuma, hozzátéve, hogy erről hivatalosan is értesítette az ENSZ-t.

A közlemény szerint a csádi kormány az ICC 2002-es megalakulása óta elvégzett munkáját és annak eredményességét áttekintve hozta meg döntését.

A közleményben bírálták, hogy a szervezet tevékenysége főként az afrikai kontinensre összpontosít, mivel "a működése kezdete óta elindított tizenhárom vizsgálata közül kilenc afrikai államokat érint, miközben a világ más részein található országok ellen csak négyet indított, kézzelfogható előrelépés nélkül". Hozzátették, hogy a közlemény kiadásának időpontjában az ICC-nek hét fogvatartottja volt, akik közül hatot afrikai ügyekkel kapcsolatban vádoltak meg.

A csádi külügyminisztérium már csütörtökön közzétett egy közleményt a honlapján arról, hogy az ország az Egyesült Államok afrikai ügyekért felelős külügyminiszter-helyettesének a kérésére vizsgálta felül az ICC-tagságát, miután "az amerikai fél aggodalmát fejezte ki az intézmény működésével kapcsolatban". Abdoulaye Sabre Fadoul külügyminiszter azonban pénteken azt mondta az AFP hírügynökségnek, hogy "a kilépésről szóló döntést nem az amerikaiak kérésére hozta meg a csádi kormány".

A hétfői közleményben kiemelték, hogy a csádi kormány a kilépés ellenére továbbra is támogatja az elszámoltathatóság elvét, és továbbra is elkötelezett a háborús és egyéb súlyos bűncselekmények üldözése mellett, továbbá abbéli bizalmát fejezte ki, hogy saját bíróságai a regionális afrikai igazságügyi szervekkel együtt képesek biztosítani az áldozatoknak járó igazságszolgáltatását. Ez az állásfoglalás valószínűleg arra utalt, hogy a közép-afrikai ország egyes civil szervezetek szerint beavatkozott a szudáni polgárháborúba, amikor az Egyesült Arab Emírségekből beszerzett fegyverekkel látta el a szudáni hadsereggel szemben álló félkatonai szervezetet, a Gyorsreagálású Támogató Erőket (RSF).

Az ICC-ből való kilépés bejelentése mellett Csád arra szólította fel az Afrikai Uniót és tagállamait, hogy törekedjenek jogi intézményeik megerősítésére, mert véleménye szerint csak így alakítható ki egy olyan "igazságosabb, kiegyensúlyozottabb, hitelesebb és hatékonyabb igazságszolgáltatási rendszer, amely Afrika szuverenitását is tovább erősítheti".

(MTI)