Külföld :: 2025. október 18. 08:01 ::

Iskolabuszt is drágább importálni Anerikába a legújabb Trump-rendelet után

Donald Trump amerikai elnök pénteken aláírta azt a rendeletet, amely 25 százalékos vámmal sújtja az összes közép- és nehéz tehergépkocsit, illetve az ezekhez szükséges alkatrészek importját, továbbá 10 százalékos vámot ír elő valamennyi importált buszra, például az iskolabuszokra és a városi buszokra.

Az intézkedés november elsejétől lép életbe.

Az elnök megfogalmazása szerint nemzetbiztonsági okokból bevezetett vámok célja, hogy több járműgyártást helyezzenek át az Egyesült Államokba, miközben jelentős csapást jelenthetnek Mexikóra, amely a közép- és nehéz tehergépkocsik legnagyobb exportőre az Egyesült Államokba.

Az Egyesült Államok nehézgépjármű importjának 78 százaléka Mexikóból, 15 százaléka Kanadából származik.

Szeptember végén az amerikai elnök azt mondta, hogy az intézkedés célja a gyártók védelme a "tisztességtelen külső versennyel szemben" és hogy a lépés olyan vállalatoknak kedvez, mint a Paccar tulajdonában lévő Peterbilt és Kenworth, valamint a Daimler Truck tulajdonában lévő Freightliner.

Donald Trump rendelete értelmében az amerikai járműgyártók az Egyesült Államokban összeszerelt járművek javasolt kiskereskedelmi árának 3,75 százalékával megegyező mértékű jóváírást kapnak 2030-ig, az alkatrészekre kivetett importvámok ellensúlyozására.

(MTI)