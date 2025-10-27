Külföld, Háború :: 2025. október 27. 14:01 ::

Trump "helytelennek" tartja az orosz atommeghajtású rakéta tesztjének bejelentését

Donald Trump amerikai elnök helytelennek tartja, hogy orosz hivatali kollégája bejelentette vasárnap az orosz atommeghajtású, manőverező robotrepülőgép sikeres tesztjét.

Russia leapfrogs America in military technology yet again, demonstrating its "Burevestnik" cruise missile that has UNLIMITED range. It can circle the Earth many times, loitering in the atmosphere and waiting for commands. It does this because it's powered by an on-board small… pic.twitter.com/a30vfxQAPC October 27, 2025

Nem helyes, hogy (Vlagyimir) Putyin erről beszélt. Inkább az ukrajnai háborút kellett volna lezárnia - jelentette ki hétfőn az amerikai elnök újságíróknak repülőgépén, amely Kuala Lumpurból Tokióba, ázsiai körútjának második állomására tartott.

❗️🇷🇺⚔️🇺🇦 - Russian President Vladimir Putin declared on Sunday that Russia has completed the final tests of the Burevestnik (NATO: SSC-X-9 Skyfall), a groundbreaking nuclear-powered cruise missile capable of carrying nuclear warheads and flying at low altitudes to evade defenses.… pic.twitter.com/gaekdYz5du October 26, 2025

"Ez egy egyedülálló fejlesztés, amilyennel senki más nem rendelkezik a világon" - dicsérte a rakétát vasárnap az orosz elnök, aki szerint a Burevesztnyik (oroszul Viharmadár) típusú fegyvernek "korlátlan a hatótávolsága".





This missile is built to be unstoppable: flying low and maneuvering to slip through enemy defenses



Its destructive power is immense, with a warhead estimated at up to… pic.twitter.com/zGocb6vAbi 🇷🇺 Burevestnik — dubbed "Skyfall" by NATO — boasts a practically unlimited range, capable of months of flightThis missile is built to be unstoppable: flying low and maneuvering to slip through enemy defensesIts destructive power is immense, with a warhead estimated at up to… https://t.co/ASOsEnlqdh October 26, 2025

Az amerikai elnök már korábban is reagált arra, hogy Oroszország kifejlesztett egy ilyen rakétát: (Az oroszok) tudják, hogy a világ legjobb atom-tengeralattjárója a partjaik közelében tartózkodik.

Trump a gépen dicsérte Japán új miniszterelnökét, Takaicsi Szanaét, mert szerinte az ő ideológiája közel áll az ország korábbi vezetőjének, a néhai Abe Sindzónak az ideológiájához. Az elnök most találkozik majd először Takaicsival. "Szerintem jó miniszterelnök lesz, hasznára válik majd a hazájának" - mondta.

Az amerikai elnök ezenkívül megismételte azon korábbi kijelentését, miszerint ázsiai körútján "nagyon szeretne" találkozni Kim Dzsongun észak-koreai vezetővel. Nem zárta ki, hogy ennek érdekében meghosszabbítja utazását, amely vasárnap Malajziából indult, hétfőn és kedden Japánba, majd szerdán és csütörtökön Dél-Koreába vezet.

Frissítés: Kreml: nem befolyásolhatja az orosz-amerikai viszonyt a Burevesztnyik tesztelése

Nem befolyásolhatja az Oroszország és az Egyesült Államok közötti együttműködést a Burevesztnyik nukleáris meghajtású manőverező robotrepülőgép tesztelése - jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára hétfőn újságíróknak.

"Nincs itt semmi olyan, ami feszültséget okozhatna a Moszkva és Washington közötti kapcsolatokban" - mondta.

Értékelése szerint a kétoldalú viszony minimális szinten áll, és bár csak óvatos lépések történtek a viszony helyreállítására, Moszkva nyitott a kapcsolatokra.

Donald Trump amerikai elnöknek arra a nyilatkozatára, miszerint nem tartja fontosnak különlegesen nagy hatótávolságú amerikai fegyver kifejlesztését válaszul a Burevesztnyik sikeres tesztjére, mert Oroszország partjainál úgyis ott állomásozik "a világ legjobb" amerikai nukleáris tengeralattjárója, Peszkov azt mondta, hogy "ez az amerikai államfő véleménye, és ez fontos". Azt nem kívánta kommentálni, hogy Trump helytelennek minősítette az orosz elnöknek a Burevesztnyik sikeres tesztjéről szóló bejelentését, és hogy az amerikai elnök szerint inkább az ukrajnai háború lezárásával kellene foglalkoznia Putyinnak.

Arra a kérdésre válaszul, hogy vajon tekinthető-e a Burevesztnyik tesztelése az egyre súlyosabb amerikai és európai szankciókra adott reakciónak, azt hangoztatta, hogy Oroszországot, amellett, hogy nyitott a kapcsolatokra, nemzeti érdekei vezérlik, biztonsága szavatolásával foglalkozik, az új fegyverek fejlesztése is ebben a mederben halad.

"Hazánk biztonságának biztosítása létfontosságú kérdés, különösen annak a militarista hangulatnak a fényében, amelyet elsősorban az európaiaknál tapasztalunk. Az európaiak a belső hisztéria állapotában vannak - oroszgyűlölő, agresszív és harcias hangulatban. Ennek fényében Oroszországnak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy garantáltan biztosítani tudja saját biztonságát" - jelentette ki Peszkov.

A Kreml szóvivője kérésre sem kívánta ismertetni az ukrajnai rendezésre vonatkozóan az alaszkai csúcstalálkozón kifejtett amerikai álláspontot.

Kirill Dmitrijev orosz elnöki különleges megbízott egyesült államokbeli látogatását kis lépésnek nevezte a két ország közötti együttműködés javításának hosszú útján. Peszkov szerint az informális kapcsolatok fontos részét képezik a párbeszédnek.

(MTI nyomán)