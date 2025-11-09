Külföld :: 2025. november 9. 11:07 ::

Elsüllyedt egy migránsokat szállító hajó a malajziai-thaiföldi határnál

Sokan eltűntek, amikor egy migránsokat szállító hajó elsüllyedt a thaiföldi-malajziai határ közelében vasárnap. A malajziai tengerészeti hatóság közlése szerint hat túlélőt és egy holttestet már megtaláltak.

Háromszáz emberrel a fedélzetén futott ki három napja egy nagyobb hajó a mianmari Buthidaungból. A Malajziába tartó hajón tartózkodókat a határhoz közeledve arra utasították, hogy szálljanak át három kisebb, egyenként körülbelül 100 embert szállító hajóra.

A másik két hajót egyelőre nem találják.

Langkawi partjainál talált túlélők között három mianmari, két rohingja és egy bangladesi férfi volt, a holttest pedig egy rohingja nőé volt.

A főként muszlim rohingja kisebbség tagjai közül sokan hagyják ott a többségében buddhista Mianmart, ahol dél-ázsiai külföldi betolakodóknak tekintik őket.

(MTI)