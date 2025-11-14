Külföld, Gazdaság :: 2025. november 14. 06:53 ::

Októberben is 10 százalék közelében volt az éves infláció Romániában

Októberben Romániában a fogyasztói árak átlagban 9,76 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi értéket - közölte az Országos Statisztikai Intézet (INS).

Ez már a harmadik egymást követő hónap, amikor az infláció 10 százalék közelében van: szeptemberben az éves fogyasztói áremelkedés 9,88 százalék, augusztusban pedig 9,85 százalék volt.

Októberben az élelmiszerek 7,57 százalékkal, a nem élelmiszer jellegű termékek 10,96 százalékkal, a szolgáltatások pedig 10,52 százalékkal kerültek többe, mint egy évvel korábban.

Legnagyobb mértékben a villanyáram (72,30 százalék), a friss gyümölcs (22,74 százalék), a vasúti közlekedés (18,59 százalék), a testápolási, egészségügyi szolgáltatások (18,54 százalék) és a hőenergia (17,70 százalék) drágult. Legnagyobb arányban a légiközlekedés (11,09 százalék), a burgonya (9,32 százalék), friss zöldségek és zöldségkonzervek (3,70 százalék) ára csökkent.

Szeptemberhez képest 0,50 százalékkal nőttek az árak. Az év első tíz hónapjában a fogyasztói árak átlagosan 8,99 százalékkal emelkedtek Romániában.

(MTI)