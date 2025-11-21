Háború :: 2025. november 21. 18:05 ::

Zelenszkijék nem merik Trumpot provokálni

Oroszországot nem értesítették arról, hogy Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnök hajlandó lenne tárgyalni az amerikai konfliktusmegoldási tervről - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pénteken az orosz Life hírportálnak nyilatkozva.

"Moszkvának még nem szóltak arról, hogy Zelenszkij hajlandó lenne tárgyalni a béketervről" - hangoztatta Peszkov.

A szóvivőt azzal kapcsolatban kérdezték, hogy a Fehér Ház csütörtöki közlése szerint az Egyesült Államok konzultációkat folytat Ukrajnával és Oroszországgal egy ukrajnai béketervről.



Zelenszkij fehér házi látogatása nem túl szép emlék az ukrajnai elnök számára (fotó: Jim Lo Scalzo / EPA / MTI)

Vaszilij Nyebenzja, Oroszország állandó ENSZ-képviselője a Biztonsági Tanács csütörtöki ülésén elmondta, hogy Ukrajna nyár óta nem válaszolt arra az orosz kezdeményezésre, hogy állítsanak fel munkacsoportokat a politikai, humanitárius és katonai problémák megoldására.

A nagykövet több mint 1,7 millió katonában nevezte meg az ukrán félnek a háború kezdete óta elszenvedett veszteségét. Szerinte hatszázezren idén estek el vagy sebesültek meg. Azt mondta, hogy az óriási ukrán veszteségeket a hadihalottcserék adatai is megerősítik, amikor az ukrán fél az átvett ezer hadihalottért cserébe 20-30 holttestet ad ki.

"Érthető, hogy miért futnak el tömegesen az ukrán fegyveres erők katonái a harctérről" - hangoztatta Nyebenzja a New York-i tanácskozáson a RIA Novosztyi orosz hírügynökség beszámolója szerint.

Igor Kimakovszkij, a "Donyecki Népköztársaság" vezetőjének tanácsadója a TASZSZ hírügynökséget úgy tájékoztatta, hogy rendszeresen ukrán drónok ölik meg azokat az ukrán katonákat, akik Pokrovszkban (orosz nevén: Krasznoarmejszk) megpróbálják megadni magukat. Mint fogalmazott, "a foglyokat szó szerint meg kellett mentenünk".

Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy péntekre virradó éjszaka 33 pilóta nélküli ukrán drónt semmisítettek meg az orosz légtérben, majd a reggeli órákban újabb 12-őt. Szlavjanszk-na-Kubanyi településen két civil megsérült.

Az orosz Szövetségi Biztonság Szolgálat (FSZB) arról számolt be, hogy munkatársai megakadályozták egy vasúti pálya felrobbantását Krasznodarban. Az ukrán titkosszolgálatok megbízásából tervezett merénylet célja haditechnikai és fegyverszállítások megzavarása volt. Az üggyel kapcsolatban őrizetbe vettek egy, a régióban élő ukrán állampolgárt, akit az interneten szerveztek be. Lefoglaltak tőle házi készítésű robbanószerkezetet.

Uniós főképviselő: az oroszok nem akarnak békét

Az Európai Unió támogat minden olyan béketervet, amely igazságos és tartós békéhez vezet Ukrajnában - jelentette ki hétfőn Kaja Kallas kül- és biztonságpolitikáért felelős uniós főképviselő pénteken Brüsszelben.

Kallas az EU-Indo-csendes-óceáni miniszteri fórumot megnyitó beszédében hangsúlyozta: a Volodomir Zelenszkij ukrán elnöknek bemutatott békejavaslat kapcsán az EU álláspontja változatlan, miszerint "bármely béketerv csak úgy működhet, ha Ukrajna és az európaiak is részesei".

A főképviselő felidézte, hogy immár négy éve tart Oroszország brutális agressziós háborúja Ukrajna ellen, és szerinte továbbra sincs jele annak, hogy Moszkva békét akarna. "Ha Oroszország valóban békét akarna, elfogadta volna a március óta az asztalon lévő feltétel nélküli tűzszünetet" - mondta. Hozzátette, hogy két napja újabb 26 ukrán civil vesztette életét orosz támadásokban.

Kallas rámutatott: a háború hatásai nem korlátozódnak Európára. A konfliktus összekapcsolódik az indo-csendes-óceáni térséggel is, részben azért, mert Észak-Koreából csapatok, fegyverek és lőszerek áramlanak Oroszországba, miközben Kína - bár semlegességet hirdet -, kettős felhasználású exportjaival táplálja Moszkva háborúját. Hozzátette: Peking és Oroszország együtt dolgozik egy új globális gazdasági és biztonsági rend kialakításán, amely minden országot érint.

Kallas szerint a jelenlegi geopolitikai helyzet mindenkit cselekvésre hív fel, ezért az EU-nak és partnereinek szorosabban kell együttműködniük. Mint mondta, akár biztonságról, fenntartható növekedésről, konnektivitásról, klímavédelemről vagy a nemzetközi jog védelméről van szó, Európa csak együtt lehet erősebb.

A főképviselő végül hangsúlyozta: a partnerség csak akkor lehet sikeres, ha minden szinten - polgárok, vállalatok, fejlesztési bankok, államok és régiók szintjén - erős együttműködés valósul meg.

Német külügyminiszter: kompromisszumok kellenek

Az ukrajnai háború lezárását célzó amerikai béketervezet nem számít véglegesnek - szögezte le pénteken Brüsszelben a német külügyminiszter, kifejtve, hogy a tervezet "leginkább az Ukrajna és Oroszország között sürgősen megvitatandó kérdések listája".

"A német álláspont megegyezik az európai állásponttal, vagyis Ukrajna mögött állunk; képessé akarjuk tenni Ukrajnát arra, hogy erős pozícióból fordulhasson ezen ügyek felé" - szögezte le Johann Wadephul a belga fővárosban, az Európai Unió Külügyi Szolgálata és az indiai-csendes-óceáni régió minisztereinek találkozója előtt.

Hozzátette: Kijevé a döntés, milyen kompromisszumba hajlandó belemenni, "ahogy Oroszországnak is meg kell hoznia hasonló döntéseket".

"Nem vagyunk döntőbírók, de Ukrajna mellett vagyunk, mert a saját és egész Európa szabadságát védi" - fogalmazott.

Az Egyesült Államok által a hét elején bemutatott, 28 pontos terv értelmében Kijevnek a többi között át kellene adnia az ország keleti részén lévő Donyeck és Luhanszk térségeit Oroszországnak, valamint azt is kimondja, hogy Ukrajna nem lehet a NATO tagja.

Frissítés: Kijev kerüli az éles kijelentéseket, és szereti az "őszinte munkát"

Az "ukrán" vezetés nem fog éles kijelentéseket tenni, és elkötelezett a világos, őszinte munka mellett - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrajnai elnök az Egyesült Államok Ukrajnára vonatkozó béketervét kommentálva.

Az államfő megerősítette, hogy csütörtökön találkozott Kijevben az Egyesült Államok képviselőivel. "Jelentős delegáció és nagyon komoly beszélgetés volt. Az amerikai fél benyújtotta pontokba szedett javaslatait arra vonatkozóan, miként lehet az ő elképzelésük szerint véget vetni a háborúnak. A háború első napjaitól kezdve egy rendkívül egyszerű álláspontot képviselünk: Ukrajnának békére van szüksége. És valódi békére, olyanra, amelyet nem tör össze egy harmadik invázió. Méltó békére, hogy a feltételek tisztelettel legyenek megfogalmazva függetlenségünk, szuverenitásunk és az ukrán nép méltósága iránt" - írta Zelenszkij csütörtök éjjel közzétett Telegram-bejegyzésében. Szerinte éppen ilyen feltételeket kell biztosítani.

Emlékeztetett arra, hogy az elmúlt napokban sok tárgyalás zajlott európai vezetőkkel. "Arra számítok, hogy a közeljövőben beszélek Trump elnökkel. Tisztában vagyunk azzal, hogy Amerika ereje és támogatása valóban közelebb hozhatja a békét, és nem akarjuk ezt elveszíteni. Azt is tudjuk, hogy Oroszországnak nincs valódi békeszándéka, különben nem is indították volna el ezt a háborút. Sok értékelés látott napvilágot teljesen jogosan arról, hogy Oroszország egész évben csak egyetlen dologra törekedett: elhalasztani a szankciókat és még több időt nyerni a háborúhoz" - fejtette ki az elnök. Véleménye szerint Amerika képes arra, hogy Oroszország hozzáállása a háború befejezéséhez végre komollyá váljon: "ennek eléréséért a továbbiakban is százszázalékosan dolgozni fogok, minden időmet most ennek szentelem. Ukrajnának békére van szüksége, és Ukrajna mindent meg fog tenni azért, hogy senki a világon ne mondhassa azt, hogy mi hiúsítjuk meg a diplomáciát. Ez fontos" - szögezte le Zelenszkij.

Az ukrajnai elnök pénteken telefonon beszélt több európai vezetővel. "Megvitattuk az Ukrajna és egész Európa békéjét szolgáló tervet. Értékeljük az Egyesült Államok, Trump elnök és csapatának erőfeszítéseit. Dolgozunk azon a dokumentumon, amelyet az amerikai fél készített. Ez egy olyan terv kell legyen, amely valódi és méltó békét biztosít" - írta a Telegramon Emmanuel Macron francia elnökkel, Keir Starmer brit miniszterelnökkel és Friedrich Merz német kancellárral folytatott megbeszélése után. "Szorosan koordináljuk lépéseinket, hogy alapvető álláspontunkat figyelembe vegyék. Egyeztettük a következő lépéseket, és megállapodtunk abban, hogy a megfelelő szintű delegációink együttműködnek" - tette hozzá.

Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára a Telegramon pénteken nyilvánosságra hozta, hogy részt vett a tárgyalásokon az amerikai delegációval Daniel Driscoll-lal, a Pentagonnak a szárazföldi hadsereg ügyeiben illetékes vezetőjével az élén. Elmondása szerint ugyancsak részt vett a találkozón Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés főnöke. helyettese Vadim Szkibickij, valamint Oleh Ivascsenko, az ukrán külső hírszerzés vezetője és Andrij Hnatov vezérkari főnök is.

"A igazságos béke helyreállításának megközelítéseiről, a következő lépések rendjéről és a további párbeszéd reális formátumairól beszéltünk. Ukrajna nagy figyelemmel vizsgál meg minden partneri javaslatot, és világosan megfogalmazza saját álláspontját. Nem léteznek és nem is létezhetnek olyan döntések, amelyek kívül esnek a szuverenitás, az emberek biztonsága és a mi határvonalainkon" - hangsúlyozta a védelmi tanács titkára.

"Világos és megingathatatlan határvonalak"

Ukrajna kész a konstruktív munkára az amerikai békejavaslattal kapcsolatban, azonban Ukrajna világos és megingathatatlan határvonalakat jelölt ki, amelyek az ország területi integritását és szuverenitását érintik - jelentette ki Hrisztina Hajovisin, Ukrajna ENSZ-hez delegált helyettes állandó képviselője az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén pénteken.

Az UNIAN hírügynökség beszámolója szerint a diplomata hangsúlyozta, hogy Kijev az év eleje óta támogatja a háború befejezésére irányuló javaslatokat, és továbbra is nyitott az együttműködésre az Egyesült Államokkal, Európával és más partnereivel a világ többi részén. Hozzátette, hogy a béke elérésére irányuló törekvés Ukrajna álláspontja volt a háború első napjaitól kezdve, azonban minden egyes orosz rakéta annak bizonyítéka, hogy Oroszország az eszkalációt választja, nem pedig a párbeszédet.

"Először is, bár Ukrajna kész konstruktív tárgyalásokat folytatni a háború befejezése érdekében akár vezetői szinten is, a mi átléphetetlen határvonalaink világosak és megingathatatlanok. Sosem fogjuk sem hivatalosan, sem bármilyen más módon elismerni az Oroszországi Föderáció által ideiglenesen megszállt ukrán területeket orosz területként" - hangsúlyozta.

Hajovisin leszögezte, hogy az ukrán föld nem eladó, ezért Ukrajna nem fog beleegyezni semmilyen olyan korlátozásba, amely a védelemhez való jogát, illetve az ukrán fegyveres erők létszámát vagy képességeit érintené.

"Nem fogunk eltűrni semmilyen támadást szuverenitásunk ellen sem, beleértve szuverén jogunkat arra, hogy megválasszuk azokat a szövetségeket, amelyekhez csatlakozni kívánunk. Bármely valódi békefolyamatban érvényesülnie kell egy alapvető elvnek: semmit Ukrajnáról Ukrajna nélkül, semmit Európáról Európa nélkül. És hadd legyek ugyanilyen egyértelmű: nem fogjuk jutalmazni azt a népirtási törekvést, amely az orosz agresszió alapját képezi, azáltal, hogy aláássuk identitásunkat, beleértve nyelvünk használatát" - emelte ki a diplomata.

A helyettes ENSZ-képviselő azt is megjegyezte, hogy erősíteni kell a béke érdekében az Ukrajnának nyújtott segítséget pénzügyi és katonai értelemben egyaránt. "Ukrajna védelmi képességeinek növelése nem eszkaláció, hanem ez az egyetlen módja annak, hogy Oroszországot rákényszerítsük a konstruktív részvételre a nemzetközi béketeremtési erőfeszítésekben" - szögezte le.

Hajovisin hangsúlyozta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök "rezsimje nem fog megállni, ha nem gyakorolnak rá nyomást". "Ha most nem állítjuk meg Oroszországot, agressziója nem fog Ukrajnára korlátozódni. Továbbra is exportálni fogja a háborút, a megszállást és az elnyomást. Még több kegyetlenséget, kínzást és embertelen bánásmódot fog elkövetni civilekkel és hadifoglyokkal szemben, terjeszteni fogja a szexuális erőszakot, a gyermekrablást, a kulturális örökség pusztítását és a környezet rombolását. A történelem könyörtelen bíró lesz, ha Oroszország végül jutalmat kap agresszív háborújáért, ahelyett hogy felelősségre vonnák" - fejtette ki a diplomata.

Felszólalása végén Hajovisin megismételte Ukrajna felhívását az ENSZ Biztonsági Tanácsa felé, hogy fogadjon el határozatot, amelyben követeli a teljes, azonnali és feltétel nélküli tűzszünetet, ami - mint kiemelte - "a tárgyalások megkezdésének és a diplomácia számára szükséges tér megteremtésének elengedhetetlen előfeltétele".

(MTI nyomán)