Az orosz legfelsőbb bíróság kizárta az EJEB említését az orosz joggyakorlatból

Kizárta az orosz legfelsőbb bíróság az Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) említését Oroszország jogrendszeréből, lehetővé téve a bírák számára, hogy ítéleteik meghozatalakor ne vegyék figyelembe az európai testület gyakorlatát.

A bírói testület hatályon kívül helyezte saját, 2013. június 27-i plenáris ülésének 21. számú határozatát, amely az 1950. november 4-i, az Emberi Jogok és Alapvető Szabadságok Védelméről Szóló Egyezmény (más néven: Római Egyezmény) és annak jegyzőkönyvei közjogi bíróságok általi alkalmazásáról rendelkezett. Emellett a testület keddi plenáris ülésén törölte a EJEB-re való hivatkozást a legfelsőbb bíróság 2003. október 10-i, az általános joghatóságú bíróságok által az általánosan elismert nemzetközi jogi elvek és normák, valamint az Oroszországi Föderáció nemzetközi szerződéseinek alkalmazásáról rendelkező határozatából is.

Törölték azt a pontot is, amely szerint "az Oroszországi Föderáció mint az Emberi Jogok és Alapvető Szabadságok Védelméről Szóló Egyezmény résztvevője elismeri az EJEB joghatóságát az egyezmény és a hozzá tartozó jegyzőkönyvek értelmezése és alkalmazása tekintetében".

Az orosz legfelsőbb bíróság kifejtette, hogy az adminisztratív, büntető- és polgári eljárások lefolytatása során az orosz bíróságoknak szem előtt kell tartaniuk a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának normáit, valamint Oroszország egyéb nemzetközi szerződéses kötelezettségvállalásait.

(MTI)