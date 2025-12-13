Külföld, Háború :: 2025. december 13. 20:33 ::

Elítélte az amerikai nagykövet zsidócsicskaságát a Palesztin Hatóság

A Palesztin Hatóság elnöki hivatala elítélte szombaton Mike Huckabeenek, az Egyesült Államok izraeli nagykövetének az izraeli telepespolitikáról tett kijelentéseit, mondván, hogy ellentétesek a nemzetközi joggal és a nemzetközi közösség álláspontjával.

"Minden izraeli telepes tevékenység jogellenes, sérti a nemzetközi jogot és az ENSZ-határozatokat" - jelentette ki Nabil Abu Rudeina, az elnöki hivatal szóvivője a Wafa palesztin hírügynökségnek adott nyilatkozatában.

Huckabeenek a héten tett azon kijelentésére reagált, amelyben a diplomata leszögezte: nem tartja indokoltnak, hogy reagáljanak az izraeli biztonsági kabinet 19 ciszjordániai zsidó lakótelepnek jogi státuszt adó döntésére.

Rudeina szerint az amerikai diplomata megjegyzései ellentétesek az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2334. számú határozatával, amely jogellenesnek minősítette a zsidó telepeket.

"Senki nincs felhatalmazva arra, hogy legitimálja a megszállást és annak politikai intézkedéseit" - mutatott rá a szóvivő, és felszólította az Egyesült Államokat, hogy a nemzetközi jog és az ENSZ-határozatok tiszteletben tartásával járuljon hozzá az erőszak mérsékléséhez, és egy igazságos, tartós közel-keleti rendezéshez. "A palesztinok jogainak elismerése nélkül nem jöhet létre valódi béke és biztonságot" - hangsúlyozta.

Izraeli médiajelentések szerint Izrael biztonsági kabinetje csütörtökön hagyta jóvá 19 ciszjordániai zsidó lakótelep jogi helyzetének rendezését.

Rauhi Fattúh, a Palesztin Nemzeti Tanács elnöke pedig közleményében úgy fogalmazott: a döntés az izraeli telepespolitika folyamatos kiterjesztését szolgálta.

A Hamász palesztin iszlamista szervezet szintén figyelmeztetett a telepek építésének felgyorsulására, mondván, hogy ez a palesztin területek feldarabolásához, a palesztin városok és falvak elszigeteléséhez, a lakosság kiszorításához vezethet.

(MTI nyomán)