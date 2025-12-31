Külföld :: 2025. december 31. 12:48 ::

Mali és Burkina Faso viszonossági alapon megtiltja az amerikaiak belépését az országba

Az amerikaiak többé nem léphetnek be Burkina Fasóba és Maliba: a két szaharai ország bejelentette, hogy "viszonossági alapon" válaszol Washingtonnak, amely nemrég felvette őket a beutazási tilalom alá eső országok listájára.

December 16-án az amerikai kormány bejelentette, hogy az Egyesült Államok biztonságának védelme érdekében kiterjeszti a vízumtilalom alá tartozó országok listáját - amely már tizenkét országot tartalmazott - Burkina Fasóra, Malira, Nigerre, Dél-Szudánra, Laoszra, Szíriára és Sierra Leonéra, valamint a palesztin iratokkal rendelkezőkre is.

Burkina Faso és Mali két külön közleményben reagált, amelyekbe betekintést nyert az AFP francia hírügynökség szerdán.

"A viszonosság elvének alkalmazásával Burkina Faso kormánya tájékoztatja a hazai és nemzetközi közvéleményt arról, hogy az Amerikai Egyesült Államok állampolgáraira vonatkozóan hasonló vízumintézkedéseket fog alkalmazni" - közölte Burkina Faso külügyminisztériuma.

Bamako részéről a hatóságok kijelentették, hogy "viszonossági alapon és azonnali hatállyal ugyanazokat a feltételeket és követelményeket alkalmazzák az amerikai állampolgárokra, mint amelyeket az amerikai hatóságok a mali állampolgárokra rónak. A mali kormány emellett sajnálja, hogy egy ilyen fontos döntést előzetes egyeztetés nélkül hoztak meg.

Nigéria egyelőre nem adott ki hivatalos közleményt a vízumokról, de a múlt héten a nigériai hírügynökség diplomáciai forrásra hivatkozva hasonló intézkedésről számolt be.

A Fehér Ház szerint a washingtoni intézkedések célja, hogy megakadályozzák az Egyesült Államokba való beutazását azoknak a külföldieknek, akik veszélyt jelentenek az amerikaiakra, vagy akik károsíthatják az Egyesült Államok kultúráját, kormányát, intézményeit vagy alapelveit.

Az intézkedés azonban kivételeket tartalmaz a legális állandó lakosok, a meglévő vízumok birtokosai, bizonyos vízumkategóriák, például a sportolóknak és diplomatáknak kiadott vízumok, valamint azok számára, akiknek "beutazása az Egyesült Államok nemzeti érdekeit szolgálja".

Június óta további 12 országot érintenek ezek a korlátozások, főként Afrikában és a Közel-Keleten: Afganisztánt, Csádot, az Egyenlítői-Guineát, Eritreát, Jement, Haitit, Iránt, Líbiát, a Kongói Köztársaságot, Mianmart, Szomáliát, Szudánt.

(MTI)